José Ramírez sella un pacto de lealtad histórica con los Guardians

En una era donde la agencia libre suele dictar el destino de las superestrellas, José Ramírez ha decidido nadar a contracorriente para consolidar su legado como el jugador más emblemático en la historia moderna de Ohio. Los Cleveland Guardians anunciaron oficialmente la firma de una extensión de contrato por siete años adicionales y $175 millones, lo que vincula al estelar antesalista con la organización hasta el final de la temporada 2032.

Un contrato de por vida

El acuerdo asegura prácticamente que Mr. Lapara vestirá un solo uniforme durante toda su carrera profesional. Bajo el lema "Cleveland Forever", tanto el club como el jugador enviaron un mensaje contundente: la identidad de los Guardians no se entiende sin el número 11 en la tercera base. Esta vigencia contractual no solo garantiza su permanencia hasta el cierre de la década, sino que posiciona a Ramírez como el capitán de facto y mentor principal de las nuevas generaciones que emergen del sistema de granjas.

Esta renovación asegura el presente competitivo del equipo y coloca al dominicano en la ruta directa para romper todos los récords históricos de la franquicia, desde carreras impulsadas hasta cuadrangulares, renglones donde ya se codea con leyendas de la talla de Jim Thome y Larry Doby.

Lealtad sobre dólares

No es la primera vez que Ramírez prioriza su bienestar en Cleveland por encima de las ofertas del mercado. Ya en 2022 había aceptado un contrato por debajo de su valor real para evitar un canje y permanecer en la ciudad que lo vio crecer. Con este nuevo pacto, su estatus como el candidato número uno para el retiro de su número en el Progressive Field es ya una realidad indiscutible.

"Siempre lo dije y siempre será así: Cleveland Forever", expresó Ramírez tras estampar la firma que garantiza su retiro como un Guardian.

El impacto en la división y el sueño del título

Con este movimiento, la gerencia de Cleveland envía una señal clara a la División Central de la Liga Americana y, sobre todo, a su fanaticada: el objetivo final sigue siendo romper la sequía de títulos que arrastra la organización desde 1948. La apuesta por Ramírez es el ancla de un proyecto que busca la gloria máxima bajo el liderazgo de un jugador que ya es sinónimo de la ciudad.