MLB: José Ramírez y su millonaria proyección con Guardianes en 2026

Suscríbete a nuestros canales

José Ramírez firmó una histórica extensión de contrato por 7 años y 175 millones de dólares con Guardianes de Cleveland. La del dominicano es una de las noticias más importantes de Grandes Ligas en la actualidad. Para celebrar esa firma, el quisqueyano proyecta números élite para 2026.

Ramírez según Baseball-Reference tendrá números importantes para la temporada 2026 con Guardianes de Cleveland. El dominicano ya es líder en muchos departamentos históricos de la organización y en la próxima campaña se mantendrá como el intratable líder ofensivo del equipo.

La versatilidad de José es su mayor activo; la posibilidad de rozar nuevamente el 40-40 (jonrones y robos) es lo que más emociona a la directiva tras la inversión. Su disciplina en el plato, reflejada en una proyección que lo convierte en uno de los bateadores más difíciles de dominar en la liga.

Proyección de José Ramírez con Guardianes de Cleveland en 2026

José Ramírez es uno de los peloteros más subestimados en Grandes Ligas. No ha sido tomado en cuenta por la liga sino hasta que su rendimiento se convirtió en legendario con Guardianes de Cleveland. En esa línea, su proyección para 2026 mantendrá ese nivel élite que lo caracteriza.

Proyección de Ramírez en 2026:

- 539 juegos, 88 anotadas, 148 hits, 31 dobles, 3 triples, 27 jonrones, 82 impulsadas, 31 bases robadas,

En 2026, el dominicano intentará recuperar su versión más explosiva buscando el registro de poder y velocidad que lo caracteriza. Su objetivo será ser ese pelotero decisivo con rendimiento y liderazgo en Cleveland. Su madurez le otorga ser el referente mejor pagado de la franquicia.

José Ramírez el líder natural de Guardianes de Cleveland

José Ramírez podría ser el único pelotero élite de Guardianes de Cleveland en la actualidad. A pesar de eso, el dominicano es tan bueno que potencia a sus compañeros. Teniendo jugadores de rol muy explosivos con su ofensiva, ayudándolo a ganar juegos en tramos difíciles de la temporada.