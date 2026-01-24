MLB: ¿Cómo afectaría la extensión de José Ramírez a peloteros venezolanos?

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Guardianes de Cleveland aseguró a su principal figura por el resto de la década en este 2026. En una movida que marca el rumbo competitivo de la franquicia, el dominicano José Ramírez firmó una extensión de contrato a largo plazo que lo mantendrá como el rostro del equipo hasta el 2032 y como el mejor pagado.

El antesalista de 33 años, considerado uno de los jugadores más completos de las Grandes Ligas desde su debut en el 2013, recibió un acuerdo de siete años y 175 millones de dólares, según el periodista dominicano Héctor Gómez. La noticia se conoce como una ampliación del compromiso firmado inicialmente en abril de 2022, cuando ambas partes pactaron cinco años por 124 millones de dólares, respectivamente.

José Ramírez, la estrella de Cleveland

Desde su llegada a las Mayores, Ramírez se ha convertido en el eje deportivo y emocional de Cleveland. Su liderazgo silencioso, constancia ofensiva y defensa élite en la tercera base lo han transformado en una referencia dentro y fuera del terreno.

Más allá del impacto económico, es también una señal para los peloteros latinoamericanos del roster, especialmente para los venezolanos que forman parte del proyecto actual o que podrían llegar en el corto plazo.

Esta puede ser una motivación extra para toleteros como Gabriel Arias y Bryan Brayan Rocchio, que tienen la juventud y la capacidad para ser otras de las estrellas que se puedan consolidar con este uniforme.

Por lo tanto, para los venezolanos, la presencia de Ramírez representa un punto de apoyo clave y una permanencia que no debería afectar en lo más mínimo, ya que tanto Arias como Rocchio ocupan otras posiciones en la alineación.

Finalmente, con este movimiento, los Guardianes de Cleveland no solo aseguran aún más la presencia de su estrella, sino que refuerzan un proyecto deportivo que apuesta por el talento latino a largo plazo dentro del mejor béisbol del mundo.