MLB: Juan Soto y su impresionante registro en el top 100 de Grandes Ligas

Juan Soto es uno de los peloteros más importantes de los últimos 10 años en Grandes Ligas. Su capacidad para batear y ser decisivo lo colocan en un lugar de honor en la liga. Por esa razón alcanzó a estar por 8va vez en su carrera dentro del ranking 100 de MLB, pero esta vez batió su propio récord.

Soto alcanzó la 6ta posición entre los 100 mejores peloteros de MLB para 2026. Es la 8va vez que aparece en el ranking, pero la 5ta que es parte del top 10 de la liga. Un lista de peloteros élite con el dominicano siendo uno de los pilares del marketing y cara del deporte en la competición.

Este nuevo reconocimiento llega en un momento cumbre para su carrera con Mets de Nueva York. Hoy está consolidado como el referente ofensivo del equipo. Con apenas 27 años, la frecuencia con la que Soto aparece en la élite absoluta confirma que su dominio es parte de su regularidad en el juego.

¿Qué podemos esperar de Juan Soto con Mets en 2026?

Tras un año de adaptación con Mets de Nueva York, se espera que Juan Soto tome la batuta ofensiva del equipo. Más disciplina, más porcentaje de embasado y ahora hay que sumarlo una mayor predilección para robar bases; lo que le ofrece al equipo un perfil mucho más ofensivo para 2026.

Además de su poder, la disciplina en el plato seguirá siendo su sello distintivo en Nueva York. Con el nuevo sistema de retos de la MLB debutando este año, la visión de Soto será un activo estratégico vital, permitiéndole liderar nuevamente las Grandes Ligas en boletos y porcentaje de embasado.

Proyección de Juan Soto con Mets para 2026

Juan Soto proyecta tener una temporada activa en Grandes Ligas con Mets de Nueva York en 2026. Baseball Reference indica que alcanzará números élite. Sin embargo, parece que podría superar esas proyecciones iniciales, ya que este año estaría buscando entrar en el club 40-40.hace como

Proyección de Soto para 2026:

- 513 turnos, 100 anotadas, 140 hits, 24 dobles, 2 triples, 34 jonrones, 93 impulsadas, 18 bases robadas, 108 boletos, 114 ponches, .273 promedio, .399 OBP, .526 SLG, .925 OPS