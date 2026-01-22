Los Mets sacuden el mercado: Freddy Peralta llega a Nueva York en un cambio estelar

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets de Nueva York continúan agresivos en su búsqueda del título y han acordado un intercambio de alto perfil con los Cerveceros de Milwaukee para adquirir al as dominicano Freddy Peralta. A cambio, los neoyorquinos enviarán a dos de sus principales prospectos: Jett Williams y Brandon Sproat, según informó Jeff Passan de ESPN.

El acuerdo no se limita a un solo lanzador. Según fuentes de Mark Feinsand de MLB.com, el lanzador derecho Tobias Myers también empacará sus maletas rumbo a Nueva York junto a Peralta, añadiendo profundidad inmediata al cuerpo de pitcheo de los metropolitanos.

Un refuerzo de calibre Cy Young

Peralta llega a la rotación de los Mets para asumir el rol de abridor número uno, proporcionando la estabilidad que el equipo necesitaba desesperadamente. El dominicano viene de firmar una de las mejores temporadas de su carrera en 2025 con Milwaukee, donde terminó quinto en la votación para el premio Cy Young de la Liga Nacional.

Sus números de la temporada pasada hablan por sí solos:

Efectividad (ERA): 2.70

Ponches: 204

Victorias: 17 (líder de la Liga Nacional)

WHIP: 1.07 en 33 aperturas.

En cuanto a su situación contractual, Peralta ganará 8 millones de dólares en 2026, luego de que los Cerveceros ejercieran la opción del club el pasado noviembre. Será agente libre al finalizar la próxima campaña, lo que convierte este movimiento en una apuesta decidida de los Mets por ganar ahora.

Una semana explosiva en Queens

La llegada de Peralta pone el broche de oro a una semana frenética para la gerencia de los Mets, que está decidida a construir un "súper equipo". Días atrás, sacudieron el mercado al firmar al campocorto estrella Bo Bichette con un contrato de 126 millones de dólares y sumaron al ex jardinero All-Star Luis Robert Jr. mediante un canje con los Medias Blancas de Chicago.

Para hacerse con los servicios de Peralta, los de Queens tuvieron que superar a una fuerte competencia. Equipos de la talla de los Yankees de Nueva York, los Dodgers de Los Ángeles, los Bravos de Atlanta y los Medias Rojas de Boston también mostraron gran interés en el lanzador.

Sangre joven para el futuro de Milwaukee

Por su parte, los Cerveceros obtienen un retorno significativo para reabastecer sus granjas. Milwaukee recibe a dos de las joyas más preciadas del sistema de los Mets:

Jett Williams: Un jugador versátil capaz de desempeñarse tanto en el cuadro interior como en los jardines, clasificado como el prospecto número 3 de la organización.

Brandon Sproat: Un prometedor abridor derecho, considerado el prospecto número 5 del club según MLB Pipeline.

Este movimiento señala claramente las direcciones opuestas de ambas franquicias para 2026: los Mets van con todo por la Serie Mundial, mientras que los Cerveceros apuestan por el talento joven para sostener su competitividad a largo plazo.