Apuestan por la continuidad: los Angelinos firman nuevamente a Yoán Moncada

Los Angelinos de Los Ángeles han decidido darle continuidad a su proyecto en la antesala al acordar la firma del tercera base agente libre, Yoán Moncada. El pelotero cubano regresará al equipo con un contrato de un año por un valor de 4 millones de dólares, según informaron fuentes a Jon Heyman del New York Post.

Este movimiento repite la fórmula del invierno pasado, cuando Moncada se unió al club bajo condiciones similares. A sus 30 años, el jugador busca estabilidad tras una campaña marcada por altibajos físicos y un rendimiento defensivo que dejó dudas en la organización.

Luces y sombras en la temporada 2025

Durante la temporada pasada, las lesiones volvieron a ser el principal obstáculo para el antillano. Problemas en el pulgar y la rodilla lo limitaron a participar en apenas 84 encuentros. Sin embargo, cuando estuvo saludable, mostró destellos del poder que lo llevó a la élite de las Grandes Ligas: bateó para .234/.336/.448 con 12 cuadrangulares y 35 carreras impulsadas en 248 apariciones al plato.

Aunque los promedios parecen discretos, representaron sus mejores registros ofensivos en los últimos cinco años. El contraste, no obstante, llegó con el guante. Moncada, quien en el pasado fue reconocido por su seguridad defensiva, tuvo un 2025 para el olvido en la "esquina caliente", acumulando -10 carreras salvadas y -13 outs por encima del promedio, además de mostrar una notable pérdida de potencia en su brazo.

Impacto en el roster y flexibilidad estratégica

El regreso de Moncada permite que el manager de los Angelinos acomode sus piezas jóvenes con mayor naturalidad. Con el cubano proyectado como titular en la tercera base, la joven promesa Christian Moore —quien debutó el verano pasado tras ser seleccionado en la primera ronda del draft 2024— podrá jugar en su posición natural, la segunda base. Por su parte, Vaughn Grissom pasará a ocupar un rol de utility de lujo.

Además, el contrato de un solo año ofrece una ventaja estratégica para la gerencia de Anaheim: si Moncada logra una buena primera mitad de temporada y el equipo no está en la pelea por los playoffs, se convertirá en una pieza de cambio atractiva antes de la fecha límite de traspasos.

Invierno de movimientos constantes en Anaheim

Los Angelinos intentan sacudirse una racha negativa histórica de diez temporadas consecutivas con récord perdedor. Para ello, han tenido una temporada baja sumamente activa, aunque enfocada en contratos de bajo riesgo y adquisiciones puntuales.

Junto a la firma de Moncada, el club ha sumado veteranos con experiencia en el Juego de Estrellas como Alek Manoah, Jordan Romano, Drew Pomeranz y Kirby Yates. Asimismo, reforzaron su núcleo mediante canjes que trajeron al jardinero Josh Lowe, al infielder Vaughn Grissom y al lanzador abridor Grayson Rodríguez, este último llamado a ser una pieza fundamental en la rotación.

Trayectoria del cubano

Yoán Moncada acumula ya 10 temporadas en la Gran Carpa desde que desertó de Cuba y firmó originalmente con los Medias Rojas de Boston en 2015. Con pasantías por los Medias Blancas de Chicago y ahora con los Angelinos, posee un promedio de por vida de .252 con 105 jonrones. Su misión para 2026 será demostrar que, a pesar de no haber jugado más de 100 partidos en tres temporadas consecutivas, aún puede ser un jugador de impacto diario en el béisbol de las Grandes Ligas.