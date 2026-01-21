Yadier Molina regresa a casa: el "Marciano" se une al cuerpo técnico de los Cardenales

Suscríbete a nuestros canales

El legendario receptor puertorriqueño Yadier Molina regresará a los Cardenales de San Luis para la temporada 2026. Tras varios años alejado de la organización de manera formal, Molina se sumará al cuerpo técnico con el objetivo de aportar su invaluable experiencia desde una nueva perspectiva.

Un cargo estratégico en la oficina y el terreno

El ex careta fue designado como asistente especial del presidente de operaciones de béisbol, Chaim Bloom, según informó una fuente cercana a las negociaciones a MLB.com. En esta nueva etapa, Molina tendrá la responsabilidad de trabajar directamente con los receptores del equipo grande y con los prospectos del sistema de ligas menores. Su labor será fundamental para dar forma y fortalecer el programa de desarrollo de los jugadores de dicha posición.

Molina —quien fuera dos veces campeón de la Serie Mundial, 10 veces All-Star de la Liga Nacional y ganador de nueve Guantes de Oro en 19 temporadas con los Cardenales— aparecerá con el uniforme del equipo de manera esporádica. Alternará sus funciones entre el trabajo en el terreno y labores tras bastidores en las oficinas del club.

Camino hacia la gestión técnica y el Clásico Mundial

Se espera que Molina, quien ha manifestado abiertamente su aspiración de convertirse en manager de Grandes Ligas en el futuro, participe activamente durante la pretemporada de San Luis en Jupiter, Florida. Sin embargo, deberá dividir su tiempo, ya que también tendrá el honor de dirigir a la Selección de Puerto Rico en el próximo Clásico Mundial de Béisbol.

Fortaleciendo la profundidad de la receptoría

La llegada de Yadier ocurre en un momento donde la receptoría es una de las posiciones con mayor talento joven en la organización. En el roster de Grandes Ligas, los Cardenales cuentan con el panameño Iván Herrera, el venezolano Pedro Pagés y Jimmy Crooks.

A este grupo se suman promesas de alto impacto en las sucursales menores, como el panameño Leonardo Bernal (prospecto Nro. 4 del club y Nro. 92 de toda MLB) y el fenómeno dominicano de 19 años, Rainiel Rodríguez (Nro. 3 y Nro. 55 en las listas de prospectos). La tutela de Molina será clave para terminar de pulir el potencial de estos jóvenes talentos.

Una trayectoria inigualable en San Luis

Molina se retiró en 2022 junto a su eterno compañero, el dominicano Albert Pujols. Aunque la temporada pasada tuvo breves apariciones como instructor invitado por el manager Oliver Mármol, este nuevo nombramiento marca su regreso oficial a la estructura del equipo. Desde su retiro tras la Serie del Comodín de 2022, su presencia en el Busch Stadium había sido limitada, destacando únicamente su participación en la ceremonia de retiro de Adam Wainwright en 2023.

"Yadi" disputó toda su carrera profesional con los Cardenales y ostenta el récord de la MLB de más juegos recibidos con una sola franquicia (2,184). Además, junto a Wainwright, estableció la marca histórica de más victorias (213) y aperturas (328) para una batería de lanzador-receptor. Entre sus múltiples hitos, también destaca su récord de 15 titularidades consecutivas en el Día Inaugural (2005-2019).

Compromiso con la nueva generación

Más allá de sus estadísticas —que incluyen cuatro Guantes de Platino, 2,168 hits y 1,022 impulsadas—, el boricua llega con una mentalidad de servicio.

"La idea es venir aquí y ayudar a los receptores, darles consejos y hacerlos mejores. No vengo para intentar hacer las cosas diferentes, solo quiero ayudar a los muchachos jóvenes como pueda", expresó Molina. "No extraño jugar, extraño estar en el terreno. Estar de vuelta en San Luis significa mucho para mí; en esta ciudad se preocupan por mí y por mi familia".