Este es el nuevo puesto de Ronald Acuña Jr. en el top-100 de MLB

La cuenta regresiva para el inicio de la temporada 2026 de las Grandes Ligas no se detiene. Y es que grandes peloteros como Ronald Acuña Jr. serán nuevamente el centro de atención en el mundo del beisbol, el cual espera regalar tantas emociones como en los últimos años.

Un pequeño salto para Ronald Acuña Jr.

Como muchos recordarán, el 2025 de La Bestia se trató de su recuperación física tras su operación de rodilla. Ante dicha situación, MLB Network lo situó en la posición 16 de su habitual ranking previo al inicio de la zafra.

Una vez Ronald Acuña Jr. regresó a la acción con los Bravos de Atlanta, sus números comenzaron a tomar forma como de costumbre. Al final cerró dicha temporada con gran ritmo ofensivo, sin mencionar que a nivel defensivo dejó varias jugadas para enmarcar.

Ahora, de cara a una más que esperada temporada 2026, MLB Network está publicando una vez más su top-100 de peloteros. Esta vez, el de La Sabana tuvo una leve mejoría al posicionarse en la casilla 14, subiendo apenas dos puestos más.

Números de Ronald Acuña Jr. en la temporada 2025 de la MLB