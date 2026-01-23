Mira los venezolanos que destacan en el Top 100 de MLB Network

Suscríbete a nuestros canales

MLB Network dio a conocer a los 100 peloteros más destacados de cara a la temporada 2026 de las Grandes Ligas. Un total de siete jugadores nacidos en Venezuela aparecen en la lista entre los mejores del diamante, siendo el segundo país más con talentos entre los caribeños, solo superado por República Dominicana (31).

Entre ellos, el más alto es Ronald Acuña Jr., quien ocupa el puesto 14 como outfielder, consolidándose como uno de los jugadores más destacados. Pese a que no comenzó desde el inicio en la pasada campaña de Las Mayores, el patrullero marcó la pauta con Atlanta Braves apenas saltó al terreno de juego, conectando cuadrangular contra San Diego Padres en su primera aparición con el madero.

Después de "La Bestia", el siguiente en la lista es William Contreras en la posición 55 como catcher, y Jackson Chourio en el 56 como outfielder, quienes también demuestran el nivel competitivo de los jugadores venezolanos como miembros de Milwaukee Brewers, que viene de ser el mejor equipo de la Liga Nacional en la edición 2025.

Venezolanos en el Top 100 de MLB Network

OF - Ronald Acuña Jr (14)

C - William Contreras (55)

OF - Jackson Chourio (56)

3B - Maikel García (65)

3B Eugenio Suárez (66)

SP - Ranger Suárez (79)

2B - José Altuve (81)

Además de los mencionados peloteros, Maikel García, Eugenio Suárez, Ranger Suárez y José Altuve completan la lista, cada uno brillando en sus respectivas posiciones y reafirmando el impacto del béisbol venezolano en las Grandes Ligas.

Este ranking subraya la diversidad de posiciones que los jugadores venezolanos ocupan, desde los bates poderosos de Acuña y Suárez hasta la destreza defensiva de Contreras y Altuve. La presencia de tres venezolanos en el top-70, además de su representación en otras posiciones, resalta la calidad y la consistencia de los peloteros de Venezuela. A medida de que se va acercando la temporada MLB 2026, la expectación por ver cómo estos jugadores siguen destacándose en sus equipos crece, y su influencia en la liga continúa fortaleciéndose.