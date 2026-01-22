Los Mets emulan una hazaña histórica de 1903 con Bichette y Peralta

Suscríbete a nuestros canales

En el corazón de Queens, el invierno ha dejado de ser frío para convertirse en un volcán de expectativas. Los Mets de Nueva York han ejecutado una estrategia de mercado que no solo redefine su roster para 2026, sino que los coloca en una categoría histórica que la ciudad no veía desde hace 123 años.

Con la llegada del campocorto Bo Bichette y el as dominicano Freddy Peralta, la organización de Steve Cohen ha logrado lo que parecía una anomalía estadística: adquirir, en una misma temporada baja, a un bateador top 5 en hits y a un lanzador top 5 en victorias del año anterior.

Un mercado de élite: Los números de 2025

La agresividad de los Mets tiene fundamentos sólidos en el rendimiento inmediato de sus nuevas piezas durante la campaña 2025:

Bo Bichette: El parador en corto terminó empatado en el 2.º lugar de hits de toda la MLB con 181 imparables , consolidándose como una de las máquinas de bateo más consistentes del negocio.

Freddy Peralta: El derecho, adquirido recientemente desde Milwaukee, viene de su mejor año profesional, liderando la Liga Nacional y terminando 4.º en victorias de las Mayores con una foja de 17-6 y una efectividad de 2.70.

Regreso al futuro: La conexión con 1903

Para encontrar un precedente de tal magnitud, los historiadores del béisbol han tenido que desempolvar los archivos de los New York Highlanders (hoy conocidos como los Yankees).

Antes de la campaña de 1903, aquel equipo neoyorquino sacudió los cimientos de la liga al firmar a dos leyendas: el bateador de contacto Willie Keeler (quien popularizó el "hit 'em where they ain't") y el lanzador Jack Chesbro. Al igual que Bichette y Peralta hoy, Keeler y Chesbro llegaron a Nueva York tras haber sido figuras dominantes en hits y victorias, respectivamente, en la temporada previa.

Un roster transformado

La llegada de Bichette y Peralta no son movimientos aislados. Se suman a la incorporación del jardinero Luis Robert Jr., configurando un núcleo que busca borrar el amargo sabor del récord de 83-79 de la temporada pasada.

David Stearns, presidente de operaciones de béisbol, ha aprovechado su conocimiento de la organización de los Brewers para extraer a Peralta, sacrificando prospectos de alto calibre como Jett Williams y Brandon Sproat, dejando claro que el objetivo es ganar ahora.