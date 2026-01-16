MLB: Bo Bichette firma contrato millonario con New York Mets

Suscríbete a nuestros canales

El infielder Bo Bichette y los Mets de Nueva York llegaron a un acuerdo por un contrato de tres años y 126 millones de dólares. El infielder se convierte en la nueva estrella de los metropolitanos para la venidera temporada de las Grandes Ligas.

Tras perder la puja por Kyle Tucker, quien fue firmado en la noche de este jueves por Los Angeles Dodgers, la organización de Nueva York reaccionó con rapidez y redirigió sus esfuerzos para cerrar la contratación de Bichette. El periodista Will Sammon fue el primero en reportar el acuerdo, que refuerza de manera significativa el roster de los Mets de cara a las próximas temporadas.

Los dirigidos por Carlos Mendoza alcanzan uno de los mejores movimientos en la actual agencia libre de temporada baja y afincan sus aspiraciones de pelear por el banderín de la División Este de la Liga Nacional, que tienen como principales favoritos a Philadelphia Phillies.

Bo Bichette se muda Queens con New York Mets

Aunque no participó en gran parte de la Postemporada con Toronto Blue Jays, el campocorto apareció como determinante con dantesco cuadrangular en el séptimo compromiso contra los Dodgers, quienes terminaron venciendo en siete compromisos. El infielder de 27 años viene de coleccionar promedio al bate de .311, 18 cuadrangulares, 181 hits, 94 remolcadas, 78 anotaciones, .357 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .840 en 139 juegos.

En siete años con la organización canadiense, el torpedero se hizo su nombre entre los mejores de su posición sumando dos selecciones al Juego de Estrellas. Con Francisco Lindor en el campocorto y Marcus Semien en la segunda almohadilla, se espera que el pelotero juegue en la antesala con los metropolitanos para las próximas campañas de MLB.