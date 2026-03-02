Jayson Tatum podría regresar esta misma semana. Mira cuándo será

Suscríbete a nuestros canales

Las alarmas de esperanza se han encendido en el TD Garden. Tras una breve pero notable ausencia, múltiples fuentes y reportes cercanos al equipo de los Boston Celtics indican que su estrella principal, Jayson Tatum, está listo para reintegrarse a la rotación activa este viernes en el esperado duelo contra los Dallas Mavericks.

Un retorno esperado en el momento clave

La noticia del posible regreso de Tatum llega en un tramo crucial de la temporada regular. Aunque el banquillo de Boston ha mostrado una resiliencia envidiable, la presencia de Tatum en la duela transforma por completo la dinámica ofensiva y defensiva del equipo.

El alero All-Star, que ha estado lidiando con molestias físicas menores en las últimas semanas, parece haber superado satisfactoriamente los protocolos de recuperación y los entrenamientos de alta intensidad.

El desafío: Los Dallas Mavericks

El escenario para este regreso no podría ser más exigente. Los Dallas Mavericks, liderados por su propia constelación de estrellas, representan una de las pruebas de fuego más importantes de la Conferencia Oeste.

Un duelo entre Boston y Dallas siempre es garantía de espectáculo, pero con la inclusión de Tatum, el partido adquiere una dimensión de "Playoff anticipado". La defensa de Dallas tendrá que ajustar sus planes para intentar contener a un Tatum que, históricamente, suele regresar de sus periodos de inactividad con una eficiencia anotadora sobresaliente.

Impacto en las estadísticas y la moral

Antes de su ausencia, Jayson Tatum estaba promediando números de calibre MVP. Su capacidad para crear su propio tiro, su mejora sustancial en la distribución de balón y su versatilidad defensiva lo convierten en la pieza central del esquema de Joe Mazzulla.

"Jayson se siente bien, ha estado trabajando duro con el equipo médico y todos los indicadores son positivos para el viernes", comentaron fuentes internas de la franquicia. El impacto no es solo estadístico; la moral del vestuario y la energía de la afición local en Boston suelen elevarse exponencialmente cuando el número 0 pisa el parqué.

A pesar del optimismo, se espera que el cuerpo técnico de los Celtics maneje los minutos de Tatum con precaución durante su primer partido de vuelta. La prioridad es asegurar que esté al 100% para la recta final de la campaña, evitando cualquier riesgo de recaída.