MLB: Red Sox y su próximo movimiento para la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

Medias Rojas de Boston es uno de los equipos que mejor se ha reforzado en la agencia libre 2026. Solo firmó a Ranger Suárez, pero esa contratación significa que formaron una de las mejores rotaciones de MLB. Sin embargo, su próximo movimiento será para el cuadro interior.

Tras la firma de Suárez el equipo ya completó su rotación para la temporada 2026: Garrett Crochet, Sonny Gray, Brayan Bello y Johan Oviedo. Ahora le toca al cuadro interior, con especial foco en: Isaac Paredes y Ketel Marte mediante cambio o Bo Bichette de la agencia libre 2026.

Red Sox cuenta con los jardineros: Duran, Anthony, Rafaela y Abreu para tres lugares. También con Bello, Early y Tolle para un lugar en la rotación. Ya sea un jardinero o un lanzador se pueden conseguir a Paredes o Marte; salvo firmen a Bichete y muevan a Marcelo Mayer a tercera base.

¿Cuál sería la mejor opción para Red Sox: Marte, Paredes, Bichette?

Ketel Marte ofrece versatilidad y experiencia probada en el infield, con capacidad para cubrir segunda base y aportar poder ofensivo. Isaac Paredes, representa juventud y proyección, con un perfil más económico y adaptable a largo plazo. Ambos encajan para reforzar la parte media del lineup.

Bo Bichette aparece como la opción más ambiciosa, con contrato de alto impacto y la posibilidad de mover a Marcelo Mayer a la tercera almohadilla. Su llegada implicaría un cambio estructural en el roster, pero también elevaría el nivel competitivo de los Red Sox en 2026.

Números de Ketel Marte, Isaac Paredes y Bo Bichette en 2025

- Marte: 480 turnos, 87 anotadas, 136 hits, 28 jonrones, 72 impulsadas, 4 bases robadas, .283 promedio, .376 OBP, .893 OPS

- Paredes: 378 turnos, 53 anotadas, 96 hits, 20 jonrones, 53 impulsadas, 0 bases robadas, .254 promedio, .352 OBP, .810 OPS

- Bichette: 582 turnos, 78 anotadas, 181 hits, 18 jonrones, 94 impulsadas, 4 bases robadas, .311 promedio, .357 OBP, .840 OPS