MLB: ¿Cómo encaja Ranger Suárez en la rotación de Red Sox?

Ranger Suárez es uno de los lanzadores más letales en los últimos años en Grandes Ligas. El venezolano de 30 años firmó con Red Sox por 5 temporadas y 130 millones de dólares, pero abre una pregunta interesante: ¿Cómo encaja en la rotación de Boston de cara al 2026?

Suárez llega a la rotación de Medias Rojas para trabajar detrás de Garrett Crochet; en un equipo de lanzadores que podrían dominar la Liga Americana. El venezolano cuenta con juventud, versatilidad, consistencia y un comando de pitcheo para comer innings y sacar outs con facilidad.

Ranger cuenta con una tasa alta de contacto en la zona del 84-87% que genera un 46-52% de roletazos. Solamente un 22-23% termina en hits, dándole un .232 de promedio a los bateadores. Por otra parte, cuenta con un 29% de whiff y un 84 percentil en xERA para la temporada 2025.

Ranger Suárez la pieza perfecta para la rotación de Boston Red Sox

Ranger Suárez termina siendo la pieza perfecta para el proyecto ganador que está preparando Medias Rojas de Boston. Su perfil encaja en la estrategia de combinar brazos experimentados con talento emergente, buscando un balance que les permita competir en una división exigente.

Garrett Crochet, Sonny Gray, Brayan Bello, Johan Oviedo y el venezolano podrían formar la mejor rotación de Liga Americana. Una capaz de generar muchos roletazos, batazos dentro del cuadro y juegos cerrados. Lo que ayudaría a tener una ofensiva sólida con jugadores jóvenes.

Números de Ranger Suárez con Phillies de Philadelphia en 2025

La temporada 2025 de Grandes Ligas de Ranger Suárez fue impresionante. El venezolano se mostró sólido e intratable con su comando de pitcheo, registrando números para ser considerado incluso para el premio Cy Young de Liga Nacional.

Números de Suárez en 2025:

- 26 juegos, 26 aperturas, 12-8, 3.20 efectividad, 157.1 entradas, 154 hits, 56 carreras limpias, 14 jonrones, 38 boletos, 151 ponches, .256 promedio, 1.22 WHIP