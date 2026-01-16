MLB: Wilson Contreras lanza su primer dardo a los Yankees como jugador de los Red Sox

Suscríbete a nuestros canales

El receptor e inicialista venezolano, Wilson Contreras, no ha perdido tiempo para ganarse a la exigente afición de Massachusetts. A solo días de su llegada a los Red Sox de Boston mediante un cambio desde los Cardenales de San Luis, el tres veces All-Star ya ha lanzado declaraciones que prometen subir la temperatura en la División Este de la Liga Americana.

Durante una videollamada con la prensa el pasado miércoles, Contreras dejó clara su postura respecto al máximo rival de su nuevo equipo: los Yankees de Nueva York.

Un mensaje directo al Bronx

"Tengo muchas ganas", confesó Contreras al ser cuestionado sobre el primer enfrentamiento contra los "Mulos". "Sé que los Yankees son un equipo realmente bueno y tienen muy buenos jugadores. Pero no vengo a Boston solo para que me gusten los Yankees, porque eso no va a suceder".

Contreras, conocido por su intensidad y carácter explosivo dentro del diamante, advirtió que su estilo de juego no cambiará al vestir la mangueta roja. “Siempre que juego contra los Yankees mi mentalidad es diferente (...) Probablemente empezarán a odiarme cada vez que juguemos unos contra otros, pero voy a jugar con fuego, con emoción, y a mostrarles que podemos ganar”, añadió el venezolano.

Aporte ofensivo y versatilidad

Más allá de sus palabras, Contreras llega a Boston para ser una pieza central en la alineación. El veterano viene de una sólida campaña 2025 con San Luis, donde dejó un promedio de .257/.344/.447, conectando 20 cuadrangulares e impulsando 80 carreras en 135 compromisos.

Aunque ha pasado la mayor parte de su carrera detrás del plato, su capacidad para jugar en la inicial le brinda al manager de los Red Sox una flexibilidad valiosa para gestionar el descanso de sus jugadores sin perder potencia en el bate.

El "club" de los detractores de Nueva York

Contreras no es el único recién llegado a Boston que tiene cuentas pendientes o sentimientos encontrados con el equipo del Bronx. Hace poco más de un mes, los Red Sox adquirieron al lanzador Sonny Gray, quien también fue vocal sobre su desdén por la organización neoyorquina.

"Me siento bien de ir a un lugar donde es fácil odiar a los Yankees", afirmó Gray en su presentación, recordando su turbulento pasado en Nueva York (2017-2018), donde sus resultados no estuvieron a la altura de las expectativas. En aquel entonces, se rumoró que Gray no logró adaptarse a la presión de la ciudad e incluso tuvo fricciones con la gerencia encabezada por Brian Cashman.

Un invierno movido en Boston

La llegada de Contreras y Gray forma parte de una agresiva reestructuración por parte de los Medias Rojas, quienes también sumaron al abridor cubano Johan Oviedo, proveniente de los Piratas de Pittsburgh, al inicio de la temporada baja.

Con estas incorporaciones, Boston no solo busca mejorar su rendimiento estadístico, sino también inyectar una dosis de carácter y veteranía para competir en la división más complicada de las Grandes Ligas.