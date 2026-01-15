Alex Bregman se une al "Dream Team" de Estados Unidos para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Suscríbete a nuestros canales

En una semana cargada de noticias para Alex Bregman, el estelar antesalista ha confirmado su participación con la selección de Estados Unidos para el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026. El anuncio se produjo este jueves durante su rueda de presentación oficial como nuevo jugador de los Cachorros de Chicago, equipo con el que acaba de firmar un contrato de cinco años y 175 millones de dólares.

La incorporación de Bregman refuerza un cuadro interior que ya luce aterrador para sus rivales. A sus 31 años, el dos veces campeón de la Serie Mundial regresa al torneo internacional tras haber sido el jugador más joven del equipo estadounidense que se coronó en 2017.

Un retorno con sabor a revancha

Tras ausentarse en la edición de 2023, Bregman llega en la plenitud de su carrera. Su decisión de vestir las barras y las estrellas pone fin a las especulaciones sobre una posible participación con el equipo de Israel, país con el que también es elegible por su herencia judía.

"Bregman mencionó que era una prioridad para él representar a su país y que lo discutió con la directiva de los Cubs incluso antes de cerrar su contrato", informaron fuentes cercanas a la negociación.

El antesalista se une a una convocatoria de lujo dirigida por Mark DeRosa, que ya cuenta con figuras de la talla de:

Aaron Judge (Capitán)

Bryce Harper (1B)

Bobby Witt Jr. (SS)

Gunnar Henderson (SS/3B)

Kyle Schwarber (BD)

Pitcheo de leyenda: El regreso de Kershaw

La noticia de Bregman no llegó sola. Team USA también confirmó que el legendario lanzador Clayton Kershaw, quien anunció su retiro de la MLB tras ganar la Serie Mundial 2025 con los Dodgers, pondrá una pausa a su jubilación para lanzar por primera vez en un Clásico Mundial. Kershaw encabezará una rotación que incluye a los jóvenes ases Paul Skenes y Tarik Skubal.

Próxima parada: Houston

El destino ha querido que el debut de Estados Unidos en el torneo sea en un escenario muy familiar para Bregman. El equipo norteamericano iniciará su camino en el Grupo B el próximo 6 de marzo contra Brasil en el Daikin Park de Houston, el estadio que fue la casa de Bregman durante sus primeras nueve temporadas en las Grandes Ligas con los Astros.