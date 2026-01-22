MLB: ¿Es Luis Arráez el mejor bateador que sigue sin equipo en Grandes Ligas?

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 volvió a confirmar lo que muchos ya consideran una certeza en las Grandes Ligas de la mano de Luis Arráez. Su constancia ofensiva es una rareza en lo que respecta al béisbol que se juega en la MLB.

Mientras la Liga Nacional se apoyó cada vez más en el poder y el swing largo, el venezolano siguió construyendo su juego desde el contacto, la disciplina y una lectura avanzada de los lanzamientos, que lo ha caracterizado durante toda su carrera.

Sin embargo, a falta de un mes para que se reporten los lanzadores y receptores a sus respectivas organizaciones, el criollo sigue en la lista de toleteros que continúan en la agencia libre y, por ende, no tienen contrato aún para lo que será la campaña 2026 de la Major League Baseball.

Luis Arráez - MLB

“La Regadera” fue sinónimo de regularidad durante toda la zafra, como es de costumbre. Disputó 154 encuentros, y encabezó la Liga Nacional con 181 imparables, una cifra que refleja no sólo talento, sino también constancia diaria que puede generar desde la caja de bateo.

El pelotero de 28 años volvió a demostrar que su enfoque en el plato no depende de rachas, sino de una mecánica sólida y una disciplina que lo distingue y lo hace casi indescifrable para los lanzadores rivales.

Pese a ese rendimiento, el panorama contractual de Arráez genera interrogantes y múltiples polémicas entre los fanáticos y expertos. Estos números lo colocan entre los mejores bateadores en este deporte y es probablemente uno de los mejores agentes libres que restan en estos momentos.

Finalmente, el nombre de Luis Arráez sigue siendo tema de conversación y seguirá hasta que sigan pasando los días y no estampe su firma con una organización en el mejor béisbol del mundo.