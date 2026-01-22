MLB: Bo Bichette y un sacrificio para ganar con Mets de Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

Bo Bichette es una de las grandes firmas de la agencia libre 2026. El pelotero de 27 años acordó un contrato de 126 millones de dólares con Mets de Nueva York. Eso sí, antes de estampar su firma, tuvo un cambio de rol, que asume para pelear por la Serie Mundial en 2026.

Bichette inició oficialmente su transición del campo corto a la tercera base antes de firmar con Mets. El pelotero asume con responsabilidad su nuevo reto: "Estoy listo y emocionado. Estos fanáticos te hacen responsable de tus actos, y creo que para un jugador que desea ser su mejor versión, eso es algo positivo".

A pesar de las dudas sobre la defensa de Bo el año pasado, el equipo de Queens confía en que su capacidad atlética brillará en 2026. Con una rodilla totalmente recuperada, el jugador de 27 años enfoca su energía en regresar a la Serie Mundial, dejando atrás su historia con Toronto.

Bo Bichette a la tercera base como rol principal con Mets en 2026

Bo Bichette tendrá de rol la tercera base a nivel defensivo con Mets de Nueva York. Está claro y no hay más de que hablar de cara a la temporada 2026 de Grandes Ligas. En esa línea, ya el pelotero se ha estado preparando para afrontar un año muy experimental para él.

David Stearns presidente de operaciones de beisbol de Mets resaltó que podría alinear hasta cuatro campocortos en el cuadro interior en 2026. La idea es maximizar el rango defensivo del equipo y Bo junto a: Francisco Lindor, Marcus Semien y Jorge Polanco intentarán cumplir.

Números de Bo Bichette con Azulejos de Toronto en 2025

Bo Bichette pese a la lesión que tuvo en la temporada 2025 con Azulejos de Toronto, registró números muy importantes. Ayudó al equipo a lograr su pase a la postemporada y aportó en la Serie Mundial contra Dodgers de Los Ángeles aunque terminó perdiendo el título.

Números de Bichette en 2025:

- 139 juegos, 582 turnos, 78 anotadas, 181 hits, 44 dobles, 1 triple, 18 jonrones, 94 impulsadas, 4 bases robadas, 40 boletos, 91 ponches, .311 promedio, .357 OBP, .483 SLG, .840 OPS