Los Braves refuerzan su rotación: Martín Pérez llega a Atlanta con contrato de liga menor

En un movimiento estratégico para profundizar su cuerpo de lanzadores, los Braves de Atlanta han llegado a un acuerdo con el veterano zurdo venezolano Martín Pérez. El pacto consiste en un contrato de liga menor que incluye una invitación a los campos de entrenamiento del equipo grande.

A sus 34 años, el oriundo de Guanare busca asegurar un puesto en la rotación de un equipo que históricamente sabe revitalizar las carreras de lanzadores experimentados.

Un refuerzo con sello de garantía

La llegada de Pérez no es una casualidad. Tras una carrera de altibajos que alcanzó su punto máximo en 2022 (cuando fue seleccionado al All-Star con los Texas Rangers), el zurdo ofrece una combinación de durabilidad y experiencia que Atlanta valora profundamente.

¿Qué gana Atlanta con esta firma?

Seguro de rotación: Ante cualquier lesión en el quinteto abridor, Pérez es un "brazo de entradas" probado en MLB.

Versatilidad: Aunque es abridor de oficio, su perfil le permitiría adaptarse a un rol de relevo largo si la situación lo requiere.

Mentoría: Su presencia en el clubhouse aporta liderazgo para los prospectos jóvenes que buscan establecerse en el roster de 40.

El roster de los Braves es uno de los más competitivos de la Liga Nacional. Sin embargo, este tipo de acuerdos de bajo riesgo y alta recompensa son la especialidad del Gerente General, Alex Anthopoulos. Si Pérez logra demostrar en el Spring Training que su comando sigue intacto, podría convertirse en el quinto abridor o en el brazo zurdo clave saliendo del bullpen.