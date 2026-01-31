WBC: Puerto Rico evalúa retirarse del Clásico Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

La delegación de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 sufre bajas significativas. Francisco Lindor es una de las principales, pero no la única para competir. En esa línea, el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, José Quiles estarían evaluando retirarse del campeonato.

José Quiles presidente de la Federación de Béisbol resaltó que a la baja de Francisco Lindor, se debe sumar la de: José Berríos, Víctor Caratini ,Yacksel Ríos y Jovani Morán. Ninguno recibió el permiso de sus respectivos equipos para participar en el Clásico Mundial de Béisbol.

Esta situación refleja los intereses de las 30 franquicias de MLB. Los equipos hacen inversiones millonarias y controlan cada aspecto del rendimiento de sus activos. El Clásico Mundial de Beisbol 2026 no representa nada positivo para Grandes Ligas y por esa razón prefieren denegarle el permiso a los jugadores.

Francisco Lindor y José Altuve parte de las estrellas que no estarán en el Clásico Mundial 2026

La situación de Francisco Lindor no es la baja más notable que tiene el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Sin embargo, si es la más sensible para el combinado de Puerto Rico. En ese contexto, José Altuve tampoco recibió permiso de Astros y no representará a Venezuela en la competición.

Ambos jugadores tienen un paralelismo que va más allá de sus posiciones: ambos son líderes naturales, veteranos probados y máximos referentes de sus países en el béisbol profesional. Para Venezuela y Puerto Rico, perder a sus máximos exponentes representa un golpe devastador que trasciende lo estadístico.

Esta tendencia de franquicias de MLB vetando a sus figuras principales debilita la competitividad del Clásico Mundial. República Dominicana, Japón y Estados Unidos también enfrentan ausencias notables, pero no del peso como los de Venezuela y Puerto Rico.