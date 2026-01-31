Ex de Kim Kardashian anuncia que le queda poco tiempo de vida

Suscríbete a nuestros canales

El cantante de R&B, de 45 años, Ray J, ex de Kim Kardashian se encuentra en la etapa final de su vida tras ser hospitalizado a inicios de año en Las Vegas por neumonía y problemas cardíacos.

Ray se sinceró con su público asumiendo la responsabilidad de sus problemas de salud originados por el consumo excesivo de estupefacientes y alcohol durante su vida. "Pensé que podía con todo el alcohol y las drogas... pero no pude", confesó.

Admitió que por día podía ingerir de cuatro a cinco botellas de licor sin pensar en las consecuencias a futuro. “Pensaba: ‘Soy indestructible’. Me lo tomé a broma. Cuídense mucho”, dijo lamentándose de sus actos.

El también empresario agradeció a sus seres queridos y a quienes le han enviado mensajes de fortaleza para no perder las esperanzas.

Ray J tiene los días contados

Tras varios estudios médicos confirmaron que su corazón funciona al 25% de su capacidad, ocasionando graves problemas cardíacos y limitando su tiempo de vida. El ex de Kim Kardashian informó que las dolencias aparecieron en el lado derecho del órgano.

“Estaba en el hospital. Mi corazón solo late como al 25%, pero mientras me mantenga concentrado y en el camino correcto, todo estará bien”, expresó

Según el pronóstico de los especialistas a Ray J le queda poco tiempo de vida, así lo expresó el intérprete en redes sociales. “2027 es definitivamente el final para mí”, comentó a secas.

La polémica relación de Kim Kardashian y Ray J

Kim Kardashian y Ray J iniciaron su noviazgo en 2003, cuando la socialité trabajaba como asistente de estilismo de su hermana. Un año más tarde, la filtración de un video íntimo de la pareja grabado durante el cumpleaños de ella en Cabo San Lucas, México, sacudió a la industria.

El material fue divulgado por Vivid Entertainment. Años más tarde, el cantante afirmó que contenido había sido difundido bajo un contrato con la productora junto a Kim y su madre Kris Jenner, y no por una vulnerabilidad de su privacidad.

Por mucho tiempo, el artista sostuvo esta versión que se ha hecho popular en Internet, lo que llevó a madre e hija a denunciarlo por difamación. Los famosos terminaron su amorío en 2006.