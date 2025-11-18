Kim Kardashian atraviesa compleja situación en su vida

Suscríbete a nuestros canales

A lo largo de su viaje para convertirse en abogada, Kim Kardashian ha compartido cada etapa de su vida académica, sin embargo, en esta ocasión dejó al descubierto todo el laberinto de emociones que vive.

En días anteriores la dueña de SKIMS compartió la tristeza de no haber aprobado el examen para ejercer la abogacía, pero esto no la ha detenido en intentarlo de nuevo pese a su momento “decepcionante” en su camino a ser una profesional de las leyes.

"El 7 de noviembre, descubrí que no pasé la barra. Fue decepcionante, pero no fue el final. Este sueño significa demasiado para mí como para alejarme de él, así que voy a seguir estudiando, seguir aprendiendo y seguir apareciendo por mí mismo hasta que llegue allí", fue el mensaje con el cual acompañó un doloroso video.

Kim Kardashian lucha con dolor para ejercer

Un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, documentó los altibajos por lo que ha atravesado en medio de su preparación para aplicar una vez más al examen. Kim Kardashian mostró su frustración al llorar mientras sostenía algunos apuntes en su mano.

Esto ha sido una muestra de del enorme trabajo que está haciendo para ejercer la abogacía. Sin embargo, esta prueba académica no es fácil, consta de cinco preguntas de ensayo de una hora, una prueba de desempeño de 90 minutos y 200 preguntas de opción múltiple, según People.

Seguidores de la socialité han enviado buenas vibras y deseos alentándola a lograr su meta, además de no rendirse en el proceso.

"Cada vez que siento que estoy un paso adelante, algo sucede que intenta detenerme”, agregó la Kardashian a la publicación.