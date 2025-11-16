Farándula

Britney Spears le da un beso de cariño a Kim Kardashian

Las estadounidenses se reunieron de nuevo, para una pijamada que se hizo tendencia en las redes sociales 

Por

Elvis González
Domingo, 16 de noviembre de 2025 a las 04:38 pm
Britney Spears le da un beso de cariño a Kim Kardashian
Britney Spears y Kim Kardashian / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Un bonito y divertido momento es lo que vivieron la cantante Britney Spears y la socialité Kim Kardashian. La intérprete de “Toxic”, posteó en su perfil de Instagram un video desde la mansión de Kim, pasando un rato de complicidad.

NOTAS RELACIONADAS

El clip data del viernes 14 de noviembre por la noche, cuando ambas pasaron momentos de diversión en la mansión que tiene Kim en Calabazas, donde también estuvieron Khloé Kardashian y Cade Hudson, manager de Spears.

Beso de Kim y Britney

En un clip aparece la guapa rubia de 43 años muy feliz en la cama con Kardashian, cuando de manera repentina le da un beso en la mejilla como señal de cariño y amistad.

Un bonito momento que demuestra lo cercana que puede ser Britney, quien en los últimos años ha levantando múltiples comentarios por los extraños videos que comparte en Instagram, bailando desenfrenada.

En otro video, la conocida “Princesa del pop”, aparece jugando con los hijos de Kim, demostrando que fue un viernes por la noche de mucha diversión y cariño con parte del clan Kardashian.

 

Fotografías juntas

Kim, empresaria, modelo y dueña de la reconocida marca Skims, posteó lo que fue el encuentro con unas imágenes sentados todos en la cama, pasando momentos de calidad.

En el pasado Kardashian había mostrado su cariño por la cantante.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Carreras LVBP Carlos Alcaraz
Domingo 16 de Noviembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula