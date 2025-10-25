Captada Britney Spears manejando de manera peligrosa en Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

Las tensiones para no tener fin en la vida de la cantante Britney Spears. Y es que, la intérprete de “Toxic”, fue capturada en Los Ángeles, manejando de manera irresponsable y confundida, despertando múltiples opiniones sobre su salud mental.

Tras el lanzamiento del libro de su expareja y padre de sus dos hijos, Kevin Federline, la rubia ha mostrado una conducta extraña, asegurando que todas las acusaciones del hombre son totalmente falsas y que la han afectado muchísimo.

Según información de diversos medios, el libro que lleva por nombre “You Thought You Knew”, Kevin revela la extraña conductora que tenía Britney en su hogar y la razón por la qué decidió separarla de sus dos hijos, Sean y Jayden.

Britney manejando a lo loco

Lo cierto es que la conocida “Princesa del pop”, se encuentra en momentos muy fuertes, según el video publicado por el medio británico Daily Mail, en el que deja un restaurante de Los Ángeles, y maneja rumbo a su residencia de manera peligrosa y desesperada.

En el clip la artista parece metiéndose en los carriles locamente, invadiendo un espacio solo de bicicletas y casi arrollando a una persona que estaba en el estacionamiento del lugar.

Parece que Britney la estaba pasando muy mal ya que el llegar a su casa, intentó abrir la reja principal y no pudo. “Ella ingresaba el código y manejaba hasta la reja, pero la reja no se abría. Hizo esto tres o cuatro veces. Pasó 10 minutos intentando entrar y finalmente lo logró”, dijo una fuente cercana a la estrella.

¿Qué pasa con Spears?

Las noticias en los medios sobre la tormentosa de relación entre Kevin y la cantautora, la han afectado. Estuvieron casados por varios años, y tras la separación comenzó con una batalla legal por la custodia de Sean Preston Federline, de 18 años y Jayden James Federline, de 19 años.

Hace días en redes Britney abordó la situación escribiendo.

“El constante manejo de la realidad por parte de mi exmarido es extremadamente doloroso y agotador. Siempre he suplicado y gritado para tener una vida con mis hijos. Las relaciones con los adolescentes son complejas. Esta situación me ha desmoralizado y siempre he pedido, casi rogado, que formen parte de mi vida”, dijo.