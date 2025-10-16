Britney Spears respondió a las acusaciones de su exmarido

Suscríbete a nuestros canales

Kevin Federline, es el exmarido y padre de los hijos de la cantante estadounidense Britney Spears. El bailarín el próximo 21 de octubre lanzará al mercado su libro de memorias, titulado “Pensabas que lo sabías”, en el cual cuenta momentos difíciles vividos al lado de la intérprete de “Toxic”.

Afirman que en el libro, el hombre habla de la salud mental de Britney, y la manera que ambos llevaron la relación con sus dos hijos en casa.

El fin del matrimonio entre ambos, terminó de mala manera, con una batalla legal por la custodia de Sean Preston Federline, de 18 años y Jayden James Federline, de 19 años.

Britney Spears rompe el silencio

La cantautora utilizó sus redes sociales para lanzar con contundente mensaje, en respuesta a las memorias del hombre, con quien vivió momentos de amor.

La guapa rubia de 43 años, indicó que es agotador el mismo tema con su expareja y que siempre ha suplicado tener una vida normal y tranquila con sus hijos.

“El constante manejo de la realidad por parte de mi exmarido es extremadamente doloroso y agotador. Siempre he suplicado y gritado para tener una vida con mis hijos. Las relaciones con los adolescentes son complejas. Esta situación me ha desmoralizado y siempre he pedido, casi rogado, que formen parte de mi vida”, escribió en Instagram.

La artista habla de “falta de respeto”

La estadounidense comentó que ambos jovencitos conocen de la falta de comunicación e interés de su progenitor, para que ellos tengan una buena relación.

“Siempre han sido testigos de la falta de respeto que muestra su propio padre hacia mí. Necesitan asumir la responsabilidad de sí mismos", comentó.

Hace meses la artista vivió momentos de amor con Jayden, su hijo más pequeño.