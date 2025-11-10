Kim Kardashian “salió raspada” en su prueba de abogacía ¡Conoce los detalles!

Suscríbete a nuestros canales

La empresaria y figura mediática, Kim Kardashian, quien se encuentra en plenos estudios para convertirse en abogada, anunció una lamentable noticia que la aleja aún más de la carrera de sus sueños.

En sus redes sociales, la socialité informó que, nuevamente no logró aprobar el examen de abogacía del estado de California, a pesar de haber dedicado seis años a los estudios superiores de dicha profesión.

Kim Kardashian no aprobó

“Seguiré intentando, sin atajos, sin rendirme, solo más estudio y aún más determinación”, escribió en su Instagram. Este tropiezo no frena su objetivo, sino que lo refuerza, según sus propias palabras: “No haber llegado no es fracasar, es una motivación”.

Esto trunca significativamente el deseo de Kim de convertirse en abogada, lo que para ella es una motivación personal, pues, la empresaria busca honrar el legado de su padre Robert Kardashian, quien fue abogado y figura pública en los años noventa.

Además de su faceta como celebridad y empresaria, con marcas como SKIMS y SKKN BY KIM, su incursión en el ámbito legal viene marcada por un interés real en la reforma de justicia, habiendo colaborado en casos de clemencia y en el activismo penitenciario.

¿Qué tan difícil es convertirse en abogado en California?

El examen de abogacía en California, uno de los más exigentes del país, consta de cinco preguntas de ensayo de una hora, una prueba de desempeño de 90 minutos y 200 preguntas de opción múltiple.

Las tasas de aprobación para los exámenes más recientes rondaban apenas alrededor del 60 %. Kim ya había superado un primer escalón cuando aprobó el llamado “baby bar”, un examen preliminar para quienes estudian derecho de forma no tradicional.