Cambio de mando: Así queda la tabla de puntos al Kentucky Derby tras la lesión del campeón dosañero

La noticia sobre el retiro forzoso de Ted Noffey de la Ruta al Kentucky Derby ha generado movimientos significativos en el tablero de puntuación. El campeón dosañero se perderá al menos seis meses de campaña, dejando vacante el liderato en esta primera etapa denominada “Temporada Preparatoria”, que abarca 21 competencias puntuables.

Ante la ausencia del pupilo de Todd Pletcher, la clasificación tiene ahora un nuevo líder provisional que, gracias a su reciente éxito en el circuito de Fair Grounds (Louisiana), se había posicionado como el escolta inmediato del puntero.

Golden Tempo asume el liderato

Golden Tempo, un talentoso purasangre que se mantiene invicto en dos actuaciones, toma el mando tras imponerse en el Lecomte Stakes (G3) el pasado 17 de enero. El representante del establo de Cherie DeVaux, bajo la conducción de José Ortiz, sumó 20 unidades que lo catapultaron a la cima de la tabla.

Con este ajuste, Golden Tempo comanda el camino a Churchill Downs, secundado por Litmus Test (entrenado por Bob Baffert), quien acumula 19 puntos. Asimismo, se confirmó que Mr. A. P., quien figuraba en el Top 20, también quedó fuera de la ruta, lo que permite que Chip Honcho ascienda al tercer puesto con 14 puntos.

La clasificación podría volver a cambiar este mismo fin de semana. De las competencias restantes de la “Temporada Preparatoria”, este sábado 31 se disputará el Holy Bull Stakes (G3) en Gulfstream Park, donde el ganador obtendrá 20 puntos y la posibilidad de igualar la línea del nuevo líder.

Hasta el momento, así queda la tabla con los 20 potros que si el Kentucky Derby fuese hoy, estarían disputándolo:

Clasificación Provisional: Ruta al Kentucky Derby 2026