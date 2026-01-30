Losmastxi sorprende en la Tapeta y le da un nuevo triunfo a Antonio Sano

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 30 de enero, en el hipódromo de Gulfstream Park, el entrenador venezolano Antonio Sano alcanzó su victoria número 1.047 de por vida en el turf norteamericano. El triunfo llegó de la mano de uno de sus pensionados, que protagonizó una de las sorpresas de la jornada.

Con un solo compromiso esa tarde, Sano saboreó la victoria al imponerse en la sexta carrera con Losmastxi. El ejemplar, un hijo de Tathqeef en Masio, apenas cumplía su segunda actuación pistera cuando logró el primer puesto en un recorrido de 5 ½ furlongs (1.100 metros) sobre la superficie sintética (Tapeta).

Losmastxi tuvo un remate contundente

Conducido por Edgard Zayas, Losmastxi se mantuvo cerca de la velocidad durante el tramo inicial de la ruta corta. Al entrar en la recta final, lanzó un ataque decisivo para dar caza a Beau Black, que dominó gran parte de la prueba pero cedió terreno en los últimos 150 metros.

Losmastxi detuvo el cronómetro en 1:04.32, superando a Starr of Jericho, que arrebató el segundo lugar a Road Mischief y al mencionado Beau Black.

El ejemplar, propiedad de Tito Guevara y criado por Rubén Valdés en Florida, devolvió atractivos dividendos de $10.80, $4.40 y $2.80. Para Sano, este triunfo representa su sexta victoria del año y a la vez del prestigioso Championship Meet 2025-2026 que se celebra en el óvalo de Hallandale Beach.

Para este sábado 31, Antonio Sano ensillará a tres efectivos en Gulfstream Park y uno en Tampa Bay Downs, en uno de los eventos selectivos de la jornada, el Tampa Bay Stakes (G3) con Discreet Dancer.