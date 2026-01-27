Gulfstream Park y Fair Grounds: Los epicentros de los stakes en febrero de 2026

Suscríbete a nuestros canales

El mes de febrero de 2026 será de alta intensidad para el hipismo estadounidense, con un total de 104 carreras selectivas programadas en trece hipódromos. Entre ellos, dos circuitos destacan por encima del resto como los escenarios con mayor actividad de grado: Gulfstream Park, en Florida, y Fair Grounds, en Luisiana.

Ambos recintos no solo concentran la mayor cantidad de eventos estelares, sino que albergarán competencias fundamentales que otorgan puntos para el Kentucky Derby, el primero de la Triple Corona.

Gulfstream Park: El plato fuerte del 28 de febrero

El óvalo de Hallandale Beach tendrá su fecha cumbre el sábado 28 de febrero. El evento central será el Fountain of Youth Stakes (G2), con una bolsa de $400,000 y 50 puntos para el ganador en una distancia de 1,700 metros (1 1/16 millas).

Esa misma tarde, los aficionados disfrutarán de un despliegue de talento con las siguientes pruebas:

Davona Dale (G2) y Mac Diarmida (G2) .

y . Los clásicos en grama: Canadian Turf (G3T) , The Very One (G3T) y Honey Fox (G3T) .

, y . El Gulfstream Park Mile (G3).

Fair Grounds: Protagonista desde mediados de mes

Por su parte, el hipódromo de Nueva Orleans tomará la delantera en la Ruta al Kentucky Derby el sábado 14 de febrero. Esa jornada presentará seis stakes, destacando el Fasig-Tipton Risen Star (G2), una de las pruebas más ricas de la temporada con $500,000 en premios y una distancia de 1,800 metros (1 1/8 millas).

Para cerrar el mes, el sábado 28 de febrero, Fair Grounds complementará la acción hípica nacional con cinco competencias selectivas adicionales, cada una con una recompensa de $100,000.