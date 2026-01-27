Gustavo Delgado pone la mira en Tampa Bay Downs con este potro nominado al Sam F. Davis Stakes

Suscríbete a nuestros canales

La actividad selectiva en Tampa Bay Downs toma fuerza este sábado 31 de enero con una doble tanda de pruebas Grado 3 sobre el césped: el Tampa Bay Stakes y el Endeavour Stakes, ambos en 1,700 metros (1 1/16 millas) y con $175,000 en premios. Sin embargo, todas las miradas están puestas en el siguiente gran compromiso: el Sam F. Davis Stakes, programado para el sábado 7 de febrero.

Esta competencia, clave en la Ruta al Kentucky Derby, atrae cada año a los mejores tresañeros que buscan sumar puntos para la Carrera de las Rosas en la pista hípica situada en la ciudad de Oldsmar, Florida.

El sello de Gustavo Delgado en la lista

Entre los 45 ejemplares nominados para el Sam F. Davis Stakes ($250,000, 1 1/16 millas en arena), destaca el nombre de The Puma, un potro bajo la tutela del experimentado entrenador venezolano Gustavo Delgado Socorro.

The Puma, hijo del campeón Essential Quality en Eve Of War, defiende los colores de la sociedad conformada por OGMA Investments LLC, JR Ranch y High Step Racing LLC. Cabe destacar que OGMA Investments fue parte fundamental del éxito de Mage, ganador del Kentucky Derby 2023, también bajo el entrenamiento de Delgado.

En su historial pistero, The Puma cuenta con una sola presentación en la que logró un valioso segundo lugar. Su debut se produjo el pasado 10 de enero en Gulfstream Park, escoltando a Chief Wallabee en un Maiden Special Weight de $84,000 sobre 1,400 metros (7 furlongs).

Lista nutrida de nominados para el Sam F. Davis Stakes

La lista de nominados incluye nombres de peso en la industria. Brad Cox, líder en sumas ganadas durante 2025, encabeza las nominaciones con un batallón que incluye a efectivos como Cannoneer, Commandment y White Tiger. Otros entrenadores de élite como Todd Pletcher (con Nearly), Chad Brown (Paladin) y Saffie Joseph Jr. (Bravaro) también han postulado a sus piezas para este importante desafío.