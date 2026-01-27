Cerca de $50 millones: La Pegasus World Cup impone récord de apuestas en su décima edición

Suscríbete a nuestros canales

La tarde del pasado sábado 24 de enero de 2026, el hipódromo de Gulfstream Park vibró con la décima edición de la Pegasus World Cup (GI). El evento, con una bolsa de 3 millones de dólares, reunió a los mejores ejemplares maduros de Estados Unidos en busca de la gloria y un pase automático a la Breeders’ Cup Classic (G1), que se disputará en octubre en Keeneland, Kentucky.

Skippylongstocking hace historia

El ejemplar de siete años, Skippylongstocking, bajo la monta de Tyler Gaffalione y el entrenamiento de Saffie Joseph Jr., cerró con broche de oro la jornada en el óvalo de Florida. Con su victoria, aseguró el premio mayor y su clasificación directa a la gran cita de octubre.

La jornada también destacó por otros triunfos internacionales: el jinete venezolano Junior Alvarado se impuso en la Pegasus World Cup Filly and Mare Turf Invitational (G3) con la yegua Destino D’Oro, mientras que Manuel Franco logró la victoria en la Pegasus World Cup Turf Invitational (GI).

Cifras récord en apuestas

Este martes, 1/ST (Stronach Group) informó mediante un comunicado oficial que se alcanzó una cifra histórica de $48.5 millones de dólares en apuestas. Este monto supera la marca previa de $47 millones establecida en 2024, consolidando a la Pegasus como uno de los eventos hípicos más lucrativos del mundo.

“¡El décimo aniversario de la Pegasus World Cup se celebró al puro estilo del sur de Florida y estuvo a la altura de su reputación como la fiesta más candente de las carreras de caballos! Lo que comenzó hace una década como una idea audaz ha evolucionado hasta convertirse en uno de los eventos más esperados del hipismo, uniendo el deporte de clase mundial con entretenimiento, hospitalidad y cultura. El éxito innegable de este hito refleja la dedicación de nuestros socios, jinetes, preparadores, patrocinadores y aficionados, y por ello estamos profundamente agradecidos”, afirmó Belinda Stronach, Presidenta y Directora Ejecutiva de 1/ST, en el comunicado de prensa.