Murió actriz de "Superman": Revelan cuál fue su último deseo

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El cine de Hollywood se viste de luto, por la muerte de la actriz Valerie Perrine a los 82 años. Medios estadounidenses afirman que la artista partió el lunes 23 de marzo en su casa de Beverly Hills, en la compañía de su amigo Stacey Souther.

Dura noticia

El hombre confirmó la noticia con un duro mensaje que despertó condolencias por la muerte de la artista, quien interpretó a Lex Luthor en “Superman” de 1978. El papel le valió reconocimiento y fama en todo el mundo como una actriz de mucho temple.

“Afrontó la enfermedad de Parkinson con un valor y una compasión increíble, sin quejarse jamás. Se entregó por completo a su arte, a sus fans y a su vida, con gracia, humor y un espíritu indomable que ni siquiera el Parkinson pudo extinguir del todo”, escribió.

Fue en el año 2015 que la fallecida fue detectada con la dura enfermedad, que la dejó en un estado de vulnerabilidad muy grande, presentando dolencias y la perdida de la movilidad, comer y del habla.

En este sentido, Stacey aseveró que están recogiendo dinero para poder hacerle una despedida digna, ya que su última petición era poder ser enterrada en Forest Lawn Memorial Park de Hollywood Hills.

“Asegurémonos de que su último capítulo se escriba con la misma dignidad y el amor que nos brindó a todos”, afirmó en la publicación.

Sin dinero

El amigo de la actriz, quien también participó en la película “Humano superior”, había gastado todo su dinero en la lucha contra el Parkinson, y desean que su último deseo se pueda hacer realidad.

La fallecida comenzó su carrera como corista en Las Vegas, Nevada, y recibió en el año 1974 la nominación al Oscar, por la película biográfica “Lenny”, basada en la vida del comediante Lenny Bruce.