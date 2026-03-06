Esto hace James Gunn en medio de rumores de su abandono a “Superman”

Suscríbete a nuestros canales

Mientras las especulaciones crecen en redes sociales acerca del posible abandono del director y productor, James Gunn, el estadounidense dejó claro que sigue trabajando en la nueva película de “Superman” y que su salida del proyecto podría ser no más que un rumor.

Las versiones sobre una supuesta salida generaron preocupación entre los seguidores del universo de superhéroes de DC Studios, especialmente porque la película representa el punto de partida del renovado mundo cinematográfico de DC.

Los rumores sobre James Gunn

Durante los últimos días comenzaron a circular comentarios que aseguraban que James Gunn habría sido despedido del proyecto de “Superman”. Estas versiones se propagaron rápidamente y generaron dudas sobre el futuro del esperado reinicio del héroe.

Sin embargo, el propio cineasta demostró que continúa involucrado en el desarrollo de la película y sigue trabajando activamente en el proyecto. La aclaración llegó en medio de la conversación constante que rodea a la producción, considerada una de las apuestas más importantes de DC.

No es la primera vez que James Gunn se ve envuelto en controversias dentro de la industria del cine. En 2018, el director fue despedido temporalmente de “Guardians of the Galaxy Vol. 3” tras resurgir antiguos tuits polémicos, aunque posteriormente fue reincorporado al proyecto.

Lo que viene para Superman y el futuro del DCU

El nuevo universo cinematográfico de DC no se limitará a una sola película. De hecho, ya se preparan otros proyectos que expandirán esta historia, incluyendo futuras producciones que seguirán explorando el mundo del Hombre de Acero y otros personajes del cómic.

Entre los planes a largo plazo se encuentra una nueva película relacionada con el universo del personaje que continuaría la historia dentro de esta franquicia, con rodaje previsto para 2026 y estreno en 2027.

Por ahora, James Gunn continúa al frente del proyecto, dejando claro que el camino del nuevo “Superman” sigue en marcha y que los rumores sobre su salida no han cambiado los planes de DC Studios.