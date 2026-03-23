Muere figura destacada de “Superman” y piden ayuda económica para el funeral

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Por la mañana de este 23 de marzo se informó la muerte de la actriz Valerie Perrine a los 82 años, figura destacada de Superman de 1978, y Lenny. Su amigo Stacey Souther fue el responsable de confirmar la lamentable noticia del deceso.

Desde 2015, la actriz batalló con el Parkinson, una enfermedad que le fue quitando la movilidad y parte de su capacidad para valerse sí misma. Aquel diagnóstico devastador la alejó por completo de la vida pública.

“Estoy devastado por la pérdida de mi increíble hermana Valerie. Vivió una vida extraordinaria que la mayoría solo puede soñar. Luchó hasta el final y nunca se rindió”, expresó su hermano Ken Perrine.

Ayuda económica para Valerie Perrine

En el comunicado Souther, no solo lamentó el fallecimiento de la actriz de “Superman”, sino que sirvió para acudir a la buena voluntad de sus seguidores para recaudar dinero y cubrir los gastos funerarios.

A través de una cuenta de GoFundMe han comenzado a recolectar la ayuda financiera, luego de que Valerie Perrine agotadora todos sus ahorras en la lucha contra el Parkinson.

Valerie Perrine en Hollywood

Valerie Perrine dio sus primeros pasos en 1972 con la película Matadero Cinco, una adaptación de la novela de Kurt Vonnegut dirigida por George Roy Hill.

Dos años más tarde su saltó a la fama fue exponencial al interpretar a Honey, la esposa del cómico Lenny Bruce en la cinta Lenny, por esta actuación fue reconocida como mejor actriz en el Festival de Cannes, una distinción BAFTA y fue nominada al Oscar.

Para 1978 llegó otra gran oportunidad en su carrera con el personaje de Eve Teschmacher, secretaria y cómplice de Lex Luthor, en Superman y Superman II.

Dentro de su amplia filmografía destacan títulos como El último héroe americano, El jinete eléctrico, La frontera, Lo que ellas quieren, entre otras.