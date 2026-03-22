Murió el actor Nicholas Brendon a los 54 años ¿Qué le pasó?

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La industria del entretenimiento vuelve a recibir un duro golpe, por la muerte del actor Nicholas Brendon a los 54 años. Su familia confirmó la dolorosa noticia con un duro mensaje de despedida.

“La mayoría de la gente conocía a Nicky por su trabajo como actor y por los personajes a los que dio vida a lo largo de los años. Pero, en los últimos años encontró su pasión en la pintura y el amor”, destacaron en la publicación.

¿De qué falleció el actor?

Afirmaron que el artista, conocido por su papel en la serie “Buffy, la Cazavampiros”, falleció tranquilo mientras dormía y de causas naturales.

La familia no reveló más detalles de cuándo y dónde falleció, lo que despertó múltiples mensajes de condolencias de sus seguidores, que lo habían seguido por sus personajes en la televisión estadounidense.

Nicholas había sido foco de noticias en los medios, por haber presentado problemas de sustancias y de salud mental, que lo había dejado en una situación vulnerable.

Además, fue detenido por las autoridades en varias ocasiones por delitos como vandalismo y agresión.

En el año 2023 sufrió un paro cardíaco y fue diagnosticado con una malformación cardíaca, por lo debía de tomar de manera constante medicamentos para cuidar su salud.

Un gran legado en la TV

Brendon había participado en series populares como “Criminal Minds”, “Private Practice”, “Buffy la serie animada”, “Jake Long: El dragón accidental”, entre otras.

El nacido el 12 de abril de 1971 en Los Ángeles, California, también se desarrolló como productor.