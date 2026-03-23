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Esposa de Justin Timberlake furiosa por la difusión de las imágenes del arresto

El cantante fue arrestado en junio de 2024 y junto a su equipo evitó que el material se divulgara

Por

Kleimar Reina
Lunes, 23 de marzo de 2026 a las 02:13 pm
Esposa de Justin Timberlake furiosa por la difusión de las imágenes del arresto
Justin Timberlake arrestado / Cortesía
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La esposa de Justin Timberlake, Jessica Biel “no está contenta” con la divulgación del video que muestra el arresto del cantante por conducir bajos los efectos del alcohol.

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En junio de 2024, el intérprete de “Mirror” fue detenido por agentes del Departamento de Policía del Condado de Suffolk, quienes le dieron la voz de “alto” mientras conducía ebrio.

Timberlake recibió dos citaciones, una por no respetar una señal de alto y otra por no mantener su vehículo en el carril, siendo declarado culpable de un cargo menor, por lo que fue sometido a una multa y a realizar trabajo comunitario.

Publican video del arresto de Justin Timberlake

Por mucho tiempo el equipo del artista intentó a toda costa que el material no saliera a la luz en los medios de comunicación. Sin embargo, tras un acuerdo entre Justin y el Departamento de Policía fue publicado.

Inmediatamente, el audiovisual ha corrido como pólvora por Internet. En él Justin se aprecia siguiendo las indicaciones de los policías y expresando palabras de preocupación como “lo siento, nervioso y estás pruebas son realmente difíciles”.

La molestia de Jessica Biel

Una fuente cercana a la actriz reveló que “no está contenta con la renovada atención” que se le está dando una vez a lo sucedido con su esposo.

La esposa de Justin Timberlake está molesta porque “obviamente no lo muestra bajo la mejor luz”. Si bien el video perjudica la imagen del famoso, ella permanece a su lado con su apoyo incondicional.

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