Revelan imágenes del arresto de Justin Timberlake en Nueva York

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En el año 2024 el cantante y actor estadounidense Justin Timberlake, fue arrestado tras haberse pasado señales de alto por estar bajos los efectos del alcohol. El intérprete de 45 años, aceptó haber manejado ebrio, teniendo que pagar una multa y realizar servicio comunitario.

Justin fuera de control

El nombre del artista vuelve a estar en el foco, tras la revelación de un video del momento exacto que las autoridades lo detuvieron en Sag Harbor, Nueva York.

En el clip se muestra al cantante hablando con los agentes, que lo detuvieron y que le pidieron realizar habituales normas que se utilizan para saber si una persona presenta estado de ebriedad.

Justin se aprecia siguiendo las indicaciones de los policías y expresando palabras de preocupación como “lo siento, nervioso y estás pruebas son realmente difíciles”.

Pese a todos los intentos de mantenerse tranquilo y seguir las directrices, no lo logró, siendo finalmente arrestado y presentado ante un tribunal.

La justicia le dictó el cargo de conducir ebrio y dos multas, una por saltarse el paso y otra por no mantenerse en el carril.

Video sale a la luz

El cantante y su equipo habían estado realizando todo lo posible para que el clip no saliera a la luz, asegurando que afectaría su bienestar e invadiría su privacidad.

Sin embargo, el video hoy corre por todo el internet y es noticia en los medios de entretenimiento de todo el mundo.

Fue la policía de Sag Harbor quienes divulgaron el video, según luego de haber llegado a un acuerdo entre el municipio y los abogados del intérprete de “Play”.