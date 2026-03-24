Modelo que se enriqueció en OnlyFans llora la muerte de su creador

Suscríbete a nuestros canales

El fallecimiento de Leonid Radvinsky, el empresario multimillonario detrás de OnlyFans, ha dejado a muchos con el corazón roto, en especial el de esas modelos que monetizaron por mucho tiempo gracias al contenido por suscripción.

Sophie Rain, quien recientemente reveló que ganó cerca de 95 millones de dólares gracias a la página azul, lamentó profundamente la pérdida del hombre que, según ella, “cambió su vida por completo”.

El ascenso de Sophie Rain en OnlyFans

Antes de convertirse en una de las figuras más exitosas de la plataforma, Sophie Rain vivía una vida muy diferente. La creadora de 21 años trabajaba como camarera y apenas podía cubrir los gastos básicos, luchando por pagar el alquiler.

Todo cambió cuando abrió su cuenta en OnlyFans en 2023 y comenzó a conectar con un público que valoraba su estilo único de contenido.

Entre 2023 y 2025, Rain ganó aproximadamente 95 millones de dólares a través de OnlyFans, convirtiéndose en un ejemplo de éxito dentro de la economía digital.

En diversas entrevistas ha recordado cómo esos ingresos le permitieron no solo transformarse económicamente, sino también ayudar a su familia y construir una seguridad financiera impensable años atrás.

El duelo de Sophie

En medio del dolor por la pérdida de Radvinsky, Rain ha sido una de las voces más destacadas al expresar su agradecimiento y tristeza. En declaraciones recogidas por medios internacionales, la creadora afirmó que jamás conoció personalmente a Radvinsky.

Asimismo, resaltó que, todo lo que ha logrado fue posible gracias a la plataforma que él construyó. “Ni siquiera sé cómo expresarlo con palabras. Ese hombre construyó algo que cambió mi vida por completo”, aseguró emocionada.

La joven también recordó que vivió tiempos difíciles antes de su éxito, incluso dependiendo de cupones de alimentos, y que hoy puede mantener a su familia gracias al alcance económico que OnlyFans le brindó.

“Crecí con cupones de alimentos y ahora puedo mantener a toda mi familia gracias a la plataforma que él creó. Jamás lo olvidaré”, añadió.