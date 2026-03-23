Muere Leonid Radvinsky, fundador de OnlyFans: ¿De qué murió?

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El mundo digital amaneció este lunes 23 de marzo de 2026 con la inesperada noticia de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás del fenómeno global OnlyFans.

¿De qué murió Leonid Radvinsky?

El multimillonario, de 43 años, falleció tras una batalla contra el cáncer que se mantuvo en privado hasta el último momento, según confirmó la propia compañía.

Su perfil bajo contrastaba con el enorme impacto que tuvo en la industria del entretenimiento online, donde transformó una plataforma emergente en un gigante global.

“Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció tranquilamente tras una larga lucha contra el cáncer. Su familia ha solicitado que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles”, escribió la compañía.

El hombre que cambió el negocio del contenido

Radvinsky adquirió en 2018 la empresa matriz de OnlyFans y, desde entonces, impulsó un modelo que revolucionó la forma en que los creadores generan ingresos en internet.

Bajo su liderazgo, la plataforma se consolidó como un espacio donde millones de usuarios pagan directamente a creadores por contenido exclusivo, con un sistema que les permite conservar la mayor parte de sus ganancias.

El crecimiento fue explosivo, especialmente durante la pandemia, cuando OnlyFans se convirtió en una fuente clave de ingresos para millones de personas en todo el mundo.

¿Qué pasará ahora con OnlyFans?

La muerte del empresario deja una gran incógnita sobre el futuro de la compañía. Antes de su fallecimiento, ya existían conversaciones para vender una participación importante del negocio, lo que añade aún más incertidumbre al panorama.

Sin su figura al frente, el reto será mantener el crecimiento de una plataforma que no solo domina un nicho, sino que se ha convertido en un actor clave dentro de la economía digital global.