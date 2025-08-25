El dueño de OnlyFans recibe esta cantidad de dinero antes de posible venta

Suscríbete a nuestros canales

Leonid Radvinsky, el dueño de OnlyFans, recibió un dividendo de 701 millones de dólares antes de la posible venta de la plataforma de contenido para adultos. La información fue confirmada por Fenix International Ltd. Actualmente, la compañía está evaluando una venta con una valoración estimada de 8.000 millones de dólares.

¿Por qué están explorando una posible venta?

En el 2025, la plataforma ha estado explorando posibilidades de venta, según informó Bloomberg. Entre los compradores destaca la firma de inversión Forest Road Co., de acuerdo a Reuters.

La popularidad de OnlyFans aumentó durante la pandemia por Covid-19, cuando muchas personas buscaban alternativas y opciones para generar ingresos adicionales tras el contexto económico álgido que se experimentaba a nivel mundial.

Hoy en día, enfrenta problemas relacionados con la seguridad digital y el contenido explícito. En este sentido, los moderadores corroboran diariamente el material audiovisual y la edad de los creadores.

Las cifras que genera OnlyFans

La empresa posee 46 empleados, incluyendo a su director. Este año, sus trabajadores recibieron un 64% de aumento en pagos de salarios, seguridad social y contribuciones a pensiones, representando casi 1 millón de dólares por persona. El número de cuentas incrementó en un 24%, logrando 377.5 millones. La compañía refirió que la situación se debe al aumento de usuarios, generando mayores ganancias para los creadores.

De igual modo, OnlyFans evita la publicidad con el objetivo de lograr en un futuro firmar el compromiso de donaciones, para proporcionar recursos a causas sociales.

Por último, Leonid Radvinsky ha confirmado su inversión en nuevas medidas de seguridad, debido a las exigencias en el Reino Unido. La plataforma ofrece a los fans contenido variado dividido en categorías, como: fitnnes, moda, belleza, gastronomía, arte y entretenimiento. Para disfrutar de ello, las personas deben acceder a una suscripción gratuita o paga, que puede alcanzar los 25 dólares mensuales.