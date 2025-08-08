Plataforma Patria deposita pago para este sector de la población (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 7 de agosto, la Plataforma Patria depositó el pago del programa “100% Amor Mayor”, destinado a las personas de la tercera edad que no reciben la pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). El monto asignado es de 130 bolívares, igual que el salario mínimo vigente en el país.

Los beneficiarios deben mantenerse atentos a sus equipos móviles, porque les llegará una notificación del número 3532 o 67373, con la respectiva acreditación. De igual modo, pueden ingresar a la aplicación veMonedero y retirar los fondos.

“La entrega será progresiva y de forma directa a través del monedero”, señala el Canal Patria en Telegram.

¿Qué es el programa “Amor Mayor”?

“Amor Mayor” es una iniciativa gubernamental para garantizar la protección de los venezolanos en situación de vulnerabilidad. Para acceder al programa, los interesados deben formalizar un registro simple y cumplir con requisitos básicos.

Los beneficiarios reciben pagos mensuales en la billetera digital, los cuales pueden ser transferidos a sus cuentas bancarias y retirados en efectivo, para agilizar su distribución. De este modo, los adultos mayores pueden cubrir gastos esenciales, para mejorar su calidad de vida.

¿Cuáles son los requisitos para formar parte del programa “Amor Mayor”?

Si deseas acceder al programa “100% Amor Mayor” es necesario tomar en consideración los siguientes requisitos:

Registrarse en la aplicación veQR en la tarjeta 100% Amor Mayor.

Tener la edad exigida, en el caso de las mujeres 55 años y los hombres a partir de los 60 años.

Estar inscritos en la Plataforma Patria.

Poseer el Carnet de la Patria.

Foto: Referencial / Cortesía

Recomendaciones