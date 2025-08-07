Sistema Patria: Estos son los 17 bonos que podrían pagarse nuevamente en agosto

Suscríbete a nuestros canales

Durante el mes de agosto, se espera que el Sistema Patria mantenga su esquema habitual de pagos con una lista de 17 bonos sociales que ya fueron entregados durante el pasado mes de julio. Estos beneficios están dirigidos a diversos sectores de la población, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad.

El cronograma no ha sido oficialmente confirmado para este mes, no obstante, este suele repetirse de forma similar cada mes. Por ello, muchos usuarios ya están atentos a las fechas y montos que podrían recibir en la plataforma del Sistema Patria.

Lista de bonos de la Patria previstos para este mes de agosto

Bonos dirigidos a grupos específicos:

Bono de Guerra Económica para pensionados del IVSS y Amor Mayor



Bono para trabajadores públicos activos y jubilados



Bono José Gregorio Hernández (personas con discapacidad)



Bono Parto Humanizado y Lactancia Materna

Bonos para el núcleo familiar:

Bono Hogares de la Patria



Bono Economía Familiar



Bono 100 % Escolaridad (uno por cada niño escolarizado)

Otros bonos:

Bono Contra la Guerra Económica para nómina pública



Bono de Corresponsabilidad y Formación



Bonos especiales mensuales (bono especial, segundo bono especial)

Fechas estimadas de pago de los bonos

Aunque las fechas pueden variar, los pagos suelen distribuirse a lo largo del mes. Algunos bonos, como los de Guerra Económica, normalmente se entregan en los primeros diez días. Los bonos sociales como Hogares de la Patria o Lactancia Materna se pagan por lo general entre la segunda y tercera semana del mes.

Los bonos especiales, que son sorpresivos y no siempre tienen una fecha fija, se entregan con frecuencia durante los últimos días del mes, por esta razón, muchos usuarios revisan constantemente el sistema para verificar si ya han sido beneficiados.