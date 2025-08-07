Razones por las que cada vez más clientes eligen CrediMax para sus compras

Suscríbete a nuestros canales

Cada vez son más las personas que eligen a CrediMax para completar sus compras en Multimax, ya que es una iniciativa para que los venezolanos renueven sus espacios, facilitando el acceso a bienes de alta gama con un modelo de pago flexible y seguro.

Ahora, los venezolanos pueden acceder a este método de pago en las tiendas de Multimax a escala nacional cuando así lo deseen, ya que la multimarca más grande de Venezuela activó esta opción para que los clientes la usen cualquier día del año.

Es importante resaltar que, para poder disfrutar de este beneficio, el cliente debe pertenecer al programa PriorityMax. Se trata de una afiliación inteligente, ya que con un pago único de 20 dólares al año la persona podrá disfrutar de múltiples beneficios, así como el uso de CrediMax cualquier día de la semana.

¿Cuáles son las principales razones por las que los clientes eligen CrediMax?

La afiliación al sistema de pago CrediMax de Multimax, a través de PriorityMax, ofrece una amplia variedad de beneficios que están diseñados para revolucionar la experiencia de compra de los clientes. En esta nota presentamos las ventajas más destacadas:

Pago de cuotas sin intereses

Este es uno de los principales beneficios y la razón primordial por la cual miles de personas escogen a CrediMax. Este plan de financiamiento te permite productos que comercializa la multimarca y pagarlos en cuotas libres de intereses.

Diferentes categorías de crédito

El monto inicial y el número de cuotas varían según la categoría de afiliación. Cabe resaltar que al pagar las cuotas a tiempo, se puede subir de nivel y obtener mayores beneficios. Las categorías son las siguientes:

Classic : Crédito de $200 . 40% inicial, el resto en 6 cuotas.

: Crédito de . 40% inicial, el resto en 6 cuotas. Bronze : Crédito de $300 . 40% inicial, el resto en 6 cuotas.

: Crédito de . 40% inicial, el resto en 6 cuotas. Silver : Crédito de $400 . 30% inicial, el resto en 8 cuotas.

: Crédito de . 30% inicial, el resto en 8 cuotas. Gold : Crédito de $500 . 20% inicial, el resto en 8 cuotas.

: Crédito de . 20% inicial, el resto en 8 cuotas. VIP : Crédito de $600 . 20% inicial, el resto en 10 cuotas.

: Crédito de . 20% inicial, el resto en 10 cuotas. Platinum : Crédito de $800 . 10% inicial, el resto en 10 cuotas.

: Crédito de . 10% inicial, el resto en 10 cuotas. Diamond: Crédito de $1000. 10% inicial, el resto en 12 cuotas.

Exclusividad para miembros de PriorityMax

CrediMax es un beneficio exclusivo de PriorityMax y estar afiliado al club no solo le permite a la persona acceder al plan de financiamiento cuando lo necesite. Es decir, también tendrá otros privilegios como descuentos especiales, acceso a promociones y acumulación de puntos por las compras.

Posibilidad de ganar premios

Uno de los beneficios de utilizar CrediMax y pagar las cuotas a tiempo es que abre la posibilidad para que el cliente participe en premios de equipos electrónicos o incluso un vehículo. Durante un año, la multimarca más grande de Venezuela sortea dos autos 0 km.

Por otra parte, el concurso CrediMax se realiza los primeros cinco días de cada mes. Se sortean tres premios por sede en cada ciudad, como parte de una iniciativa que busca reconocer a los usuarios más leales.

¿Cómo afiliarse?

Si la persona quiere disfrutar del plan de financiamiento de CrediMax, es requisito indispensable ser miembro del club PriorityMax. Para esto, el cliente debe ir a cualquiera de las sedes de Multimax y buscar las taquillas exclusivas para la afiliación.

Una vez en el sitio, deberá llenar un formulario con sus datos personales. Luego, tendrá que descargar la app de PriorityMax para gestionar la membresía que tiene un valor de 20 dólares al año.

Después de la afiliación, la empresa realizará una evaluación para determinar si el futuro cliente es apto para acceder al beneficio de CrediMax. Es de resaltar que la persona debe ser mayor de edad, tener cédula laminada y un correo electrónico y número de teléfono activo.

Las razones del porqué cada vez más clientes eligen CrediMax de Multimax radica en la facilidad que ofrece a los venezolanos para renovar sus hogares con productos de alta gama, a través de un sistema de cuotas sin sacrificar sus finanzas y que pueden disfrutar todos los días.