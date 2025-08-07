Conoce los beneficios exclusivos que obtienes al afiliarte a Credimax

Suscríbete a nuestros canales

Credimax de Multimax se posiciona como una oportunidad de compra con pagos en cuotas sin intereses todos los días del año, pero, más allá de eso, los usuarios disfrutan de una experiencia exclusiva gracias a PriorityMax, diseñada para brindar beneficios en todas las tiendas de la multimarca.

Si estás en busca de gestionar tus compras inteligentemente, la afiliación a Credimax es una decisión segura a la que ya miles de venezolanos se han unido, aprobando la seguridad y la confiabilidad que brinda Multimax en todo el territorio nacional.

Beneficios de afiliarse a Credimax

Compra ahora y paga después, sin duda ese es uno de los principales atractivos que ofrece Credimax de Multimax, poniendo a disposición una gran vitrina de productos, electrodomésticos, línea blanca, mobiliario para el hogar y accesorios tecnológicos.

Ya sea para una compra inesperada, cubrir una necesidad o aprovechar una oportunidad de inversión, el financiamiento directo, rápido y seguro a la hora de comprar, es y será un gran aliado.

Además, al tener acceso a PriorityMax, los clientes de CrediMax, suman otro beneficio a favor, y es el hecho de tener acceso a ofertas y promociones exclusivas, obteniendo un pase en primera fila a los descuentos, lanzamientos y primicias que se exhiben constantemente en Multimax.

Por otra parte, al momento de generar esa compra deseada, Credimax garantiza el pago en cuotas sin intereses, lo que permite un mayor control sobre las finanzas y la programación adecuada para tu responsabilidad como cliente.

Financiamiento de hasta 1.000 dólares

Y eso no es todo, al iniciar tu contrato exclusivo de financiamiento, Credimax agrupa a sus clientes en categorías, todas llamativas y atractivas con sus líneas de crédito, las cuales van desde 100 dólares hasta 1.000 dólares.

Estas categorías son completamente escalables a medida que vas sumando puntos, gracias al uso responsable de Credimax y el pago a tiempo antes de la fecha estimada en el control de cuotas.

Por ende, los beneficios de Credimax son más que un crédito o financiamiento, son una experiencia de compra exclusiva dentro del universo de Multimax, donde los descuentos y promociones son parte del día a día de los clientes afiliados.

¿Cómo afiliarme a Credimax de Multimax?

Para ser parte de la familia de Credimax, solo debes visitar alguna de las tiendas físicas de MultiMax distribuidas en todo el territorio nacional, solicitar el servicio de CrediMax y presentar tu cédula de identidad laminada.

No es necesario realizar ningún otro trámite o procedimiento. Al afiliarte, podrás realizar tus compras con CrediMax en cualquier momento, sin importar el día.

Recuerda que la membresía tiene un valor anual de 20 dólares, un pago único que abrirá las puertas a las oportunidades que ofrece Multimax con CrediMax y el pago en cuotas sin intereses.

¡Afíliate a PriorityMax hoy mismo y descubre todo lo que CrediMax tiene para ti!