Tiburones de La Guaira adquiere a un grandesligas de las Águilas del Zulia (+Cambio)

Cuando falta aproximadamente mes y medio para el inicio de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, los equipos se siguen moviendo de manera constante para conformar sus respectivos rosters. En esta ocasión, se ha concretado un nuevo cambio, con Tiburones de La Guaira y Águilas del Zulia como protagonistas.

Y es que se ha hecho oficial una transacción en la que los Tiburones de La Guaira han adquirido al shortstop Máximo Acosta, quien recientemente debutó en las Grandes Ligas, a cambio del veterano relevista Pedro Rodríguez, y del joven prospecto Luis Alejandro Rodríguez, también lanzador.

Piezas interesantes

No cabe duda de que el nombre que más sobresale de este cambio es el de Máximo Acosta. El joven infielder de 22 años de edad cumplió el mayor sueño de cualquier pelotero el pasado 18 de agosto, al debutar en las Grandes Ligas con los Marlins de Miami. Su paso en Las Mayores ha sido curioso, ya que acumula solo tres hits en 21 turnos, pero todos sus imparables han sido cuadrangulares.

Acosta es naturamlente campocorto, posición en la que tiene casi 3000 innings de experiencia en Ligas Menores. Sin embargo, en la Gran Carpa ya ha jugado también en segunda y en tercera base, por lo que tiene una versatilidad más que interesante en el apartado defensivo.

Por su parte, las Águilas del Zulia adquieren a uno de los relevistas más importantes en la historia de la LVBP, Pedro Rodríguez, "El Amolador". Rodríguez viene de un año pletórico en la 2024/25, en donde dejó efectividad de 1.44 en 31.1 episodios, lo que le sirvió para llegar tercero en las votaciones al Regreso del Año. En el Round Robin pasado reforzó justamente a las Águilas, y lo hizo bien, por lo que no se pueden subestimar sus capacidades a pesar de su edad, ya que es nada más y nada menos que el cuarto cerrador con más rescates en la historia de nuestra pelota.

La otra pieza que llegó al Zulia es el lanzador derecho Luis Rodríguez, de tan solo 21 años de edad, quien pertenece actualmente a los Astros de Houston. De por vida, tiene efectividad de 3.17 en 57 juegos (20 como abridor), por lo que es un serpentinero con un potencial enorme.