Venezuela se prepara para nuevo concierto de una artista internacional

Suscríbete a nuestros canales

A través de redes sociales se anunció que la cantante Fey pisará Venezuela como parte de su gira “Fey Hits Tour”, la noticia fue confirmada por la propia intérprete de “Azúcar Amargo” en su cuenta de Instagram.

Como parte de la conmemoración de sus 30 años de carrera musical, la artista recorrerá Latinoamérica para llevar sus mayores éxitos en cada rincón. Fey es una de las cantantes femeninas que conquistó la escena musical con su pop latino en décadas pasadas.

A principios de 2025, relanzó su mayor éxito “Azúcar Amargo” junto a Martha Sánchez, esta reinterpretación del tema revivió el himno generacional que marcó los años 90.

Fue en el Festival Love The 90s el escenario electo de la mexicana para presentar por primera vez junto a la española.

¿Qué se sabe del concierto en Venezuela?

Aunque el concierto de Fey en Venezuela ya está anunciado para realizarse en la Concha Acústica de Bello Monte, según la propia publicación de la intérprete, hasta el momento se desconoce la fecha exacta en la cual los fanáticos disfrutaran del evento.

Por ahora, las ansias se apoderan de los fans por saber un poco más del espectáculo, así como también están a la espera de adquirir los boletos.