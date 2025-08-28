Así fue el primer hit de "La Contraseña" en las Grandes Ligas (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Día inolvidable para el venezolano Jhostynxon García en el beisbol de las Grandes Ligas. El criollo alineó como jardinero izquierdo y noveno bate en el triunfo de los Medias Rojas de Boston ante los Orioles de Baltimore, y además, finalmente logró conectar su primer hit en el mejor beisbol del mundo, para concretar una tarde redonda.

El venezolano fue subido al equipo grande de los Medias Rojas durante la serie de cuatro juegos que su equipo tuvo ante los Yankees de Nueva York, y desde entonces había consumido cinco turnos en Las Mayores, sin suerte para conectar su primer inatrapable. Sin embargo, este jueves 28 de agosto llegó finalmente el turno al bate que jamás olvidará.

El primero de "La Contraseña"

Los Medias Rojas de Boston visitaron a los Orioles de Baltimore este jueves 28 de agosto, en el último de una serie importante en la que los patirrojos buscaban una sólida barrida de cuatro juegos, algo que finalmente lograron, por pizarra de 3-2.

Sin embargo, la nota más positiva y curiosa del partido para nuestro país es el hecho de que Jhostynxon García finalmente pudo conectar su primer inatrapable en el beisbol de las Grandes Ligas. El batazo fue en el quinto episodio, cuando el de San Fernando de Apure consumía su segundo turno del compromiso. García pescó una recta de Cade Povich que se quedó en su zona de poder, para conectar un doble por toda la raya del jardín izquierdo.

De esta manera, "La Contraseña" logró embasarse por segunda vez en su corta carrera en la Gran Carpa, y contribuyó en el triunfo de su equipo. Un día sumamente especial para un pelotero que promete bastante.