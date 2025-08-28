William Contreras deja en el camino a Luis Aparicio en este importante apartado (+video)

Suscríbete a nuestros canales

William Contreras sigue brillando en la parte complementaria de la temporada de las Grandes Ligas. El venezolano la desapareció por segunda partido consecutivo frente a los Cascabeles de Arizona, en la jornada de este miércoles 27 de agosto.

El receptor se ha mantenido en su mejor versión en la tramos finales de la campaña regular y llegó a 16 jonrones con los Cerveceros de Milwaukee. El tablazo de cuatro esquinas fue una salvaje conexión que salió disparado a 112.4 millas por hora por el jardín izquierdo. Pese a su notable producción, los Brewers sufrieron ante los D-backs por pizarra de tres carreras por dos.

Contreras se ha consagrado como una pieza determinante en la extraordinaria temporada de la franquicia de Milwaukee. El jugador criollo fue clave para que la novena rompiera récord de victoria en fila en la historia de la organización. Después de la seguidilla, el nativo de Puerto Cabello continúa productivo con promedio al bate de .308, tres cuadrangulares, cinco remolques, .400 en porcentaje de embasado (OBP) y un slugging de .731 en 26 turnos al bate.

William Contreras supera a Luis Aparicio

Además de incrementar sus registros en la presente temporada, el menor de los Contreras escaló en el apartado de vuelacercas entre venezolanos. El receptor llegó a 84 jonrones de por vida en MLB y superó con esa cifra a Luis Aparicio, quien es el único criollo exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown.

La figura de Milwaukee se adueñó de la posición 45 de todos los tiempos de bambinazos entre criollos. Su próximo objetivo será Baudilio Díaz, que sonó un total de 87 tablazos de cuatro esquinas en 13 años de trayectoria en Grandes Ligas.

Contreras ha tenido un crecimiento notable en sus números ofensivos en la segunda mitad de la temporada. El cátcher cuenta con average de .260, 16 cañonazos, 66 impulsadas, 75 anotaciones, 126 imparables, .358 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .767 en 128 partidos.