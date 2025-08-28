MLB: William Contreras la volvió a sacar del parque y suma 16 en 2025

Suscríbete a nuestros canales

William Contreras es una de las piezas claves que ha tenido Cerveceros de Milwaukee en esta magnífica temporada 2025, donde tienen el mejor récord de la Liga Nacional, pues suman 83 victorias y 51 derrotas.

No obstante, este 27 de agosto sufrieron un revés, al caer por la mínima, con pizarra de 3x2 a manos de Cascabeles de Arizona. Allí, el receptor venezolano dejó su huella, exhibiendo poder ofensivo.

El receptor venezolano recortó diferencias

Era la parte baja del octavo episodio, con Milwaukee abajo 3-1. Sin embargo, no querían rendirse ante su público, el cual los fue a apoyar en el American Family Field.

Allí, después de haber fallado en sus tres turnos anteriores, el venezolano se redimió, al sacarla del parque con un potente batazo de 395 pies que cayó en lo más profundo del jardín izquierdo.

Una excelente campaña para William Contreras

De esta forma, Cerveceros de Milwaukee se ilusionó con una posible remontada, la cual no llegó, aunque al pelotero venezolano le sirvió para seguir tomando ritmo ofensivo de cara a la Postemporada.

En general, William Contreras se marchó de 4-1, con una remolcada y una anotada, ambas producto de su bambinazo en solitario, el número 16 de la actual temporada, donde también registra 24 dobles, 66 carreras impulsadas y 75 anotadas en 128 juegos.