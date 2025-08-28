¡Listo para MLB! Así fue la última salida de Pablo López en Triple A

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 3 de junio, Pablo López tuvo su última presentación en la temporada 2025 de Grandes. Fue ante Atléticos de Oakland, con una actuación de cinco episodios, en los que permitió dos carreras limpias, dio par de boletos y ponchó a cuatro oponentes.

Después, el 5 de ese mes, el lanzador fue enviado a la lista de lesionados por 15 días, debido a una dolencia física en el hombro derecho. Sin embargo, aquello se agravó y pasó a la lista de 60 días.

Pablo López ya empieza a establecers en el montículo

No obstante, el tiempo pasó, y este 21 de agosto fue activado para comenzar su proceso de rehabilitación con St. Paul Saints, filial en Triple A de Mellizos de Minnesota.

Fue así como regresó a Triple A luego de cuatro años ininterrumpidos en Grandes Ligas, teniendo unas tres presentaciones, la última de ellas este 26 de agosto, con 4.0 entradas de labor, en las que permitió tres carreras limpias y seis imparables, uno de ellos resultó en cuadrangular.

Además, Pablo López también logró dejar buenos registros, con cinco ponches, sin dar boletos, para dejar su efectividad en 4.35, con 10.1 entradas lanzadas y récord de 0.2.

El lanzador venezolano fue clave en el inicio de temporada 2025

Para Mellizos de Minnesota esto quiere decir que su regreso está más que próximo, con el objetivo de incorporarse a la rotación de abridores para este último mes de campaña regular.

En la temporada 2025 de MLB, Pablo López completó 11 aperturas, en las que registró marca positiva de cinco victorias y tres derrotas. Añadido a eso, exhibió una notable efectividad de 2.82 en 60.2 entradas, con 61 ponches, 14 boletos y un promedio al bate de .225 entre sus rivales.